A ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população movimentou as unidades de saúde de Araçatuba nesta segunda-feira (1º). Na UBS do Centro, localizada na rua São Paulo, o fluxo de pessoas foi intenso durante toda a manhã, com moradores aproveitando a abertura da campanha para garantir a imunização.

Entre eles estava a dona de casa Juliana Vilela, que procurou a unidade logo após saber que a vacina havia sido liberada para todos os públicos. “A gente tem que se prevenir, quanto mais prevenção, melhor”.

A cabeleireira Cícera Souza, de 62 anos, também aproveitou a oportunidade para receber a dose. Apesar de fazer parte de um dos grupos prioritários, ela contou que ainda não havia conseguido se vacinar. “Todos os anos eu me vacino, acho muito importante, ainda mais agora nessa época que tem muito caso, então, é algo necessário, ainda mais na minha idade”.