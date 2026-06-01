A ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população movimentou as unidades de saúde de Araçatuba nesta segunda-feira (1º). Na UBS do Centro, localizada na rua São Paulo, o fluxo de pessoas foi intenso durante toda a manhã, com moradores aproveitando a abertura da campanha para garantir a imunização.
Entre eles estava a dona de casa Juliana Vilela, que procurou a unidade logo após saber que a vacina havia sido liberada para todos os públicos. “A gente tem que se prevenir, quanto mais prevenção, melhor”.
A cabeleireira Cícera Souza, de 62 anos, também aproveitou a oportunidade para receber a dose. Apesar de fazer parte de um dos grupos prioritários, ela contou que ainda não havia conseguido se vacinar. “Todos os anos eu me vacino, acho muito importante, ainda mais agora nessa época que tem muito caso, então, é algo necessário, ainda mais na minha idade”.
A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que a ampliação da campanha contribua para aumentar a cobertura vacinal da cidade. Atualmente, apenas cerca de 30% do público-alvo foi imunizado, índice considerado baixo diante da meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde.
Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a abertura da vacinação para toda a população deve ajudar a elevar a adesão nos próximos dias.
“A campanha iniciou no dia 28 de março para os grupos prioritários, mas a cobertura ainda está abaixo do recomendado e, por isso, pensando nessta estratégia, o município de Araçatuba ampliou a dose da vacina para toda a população”, afirmou.
A diretora reforça que a vacina é segura e continua sendo a principal forma de prevenção contra casos graves de gripe, reduzindo o risco de complicações e internações por síndromes respiratórias.
“A vacina não protege apenas do vírus da Influenza, mas também diminui as manifestações graves da doença, como a internação, insuficiência respiratória aguda grave, então é importante que toda a população leve suas crianças, as gestantes e os idosos para se vacinarem. Não deixem de buscar a sua dose, pois a vacina apresenta uma excelente eficácia, sem contar que é gratuita”, concluiu.
Vacinação
A vacina contra a gripe está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Araçatuba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já as unidades do Umuarama 2, Morada dos Nobres e Planalto atendem em horário estendido, até as 22h.
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