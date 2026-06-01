O futebol de várzea de Araçatuba viveu mais um capítulo de sua história neste fim de semana. Em comemoração aos 62 anos de fundação, o Verde e Vermelho recebeu o Master da AEA para um amistoso que reuniu gerações de atletas, dirigentes e torcedores em uma celebração marcada por emoção e nostalgia. O jogo foi realizado no campo da Fundação Mirim na manhã deste domingo (31).

Fundado há mais de seis décadas, o Verde e Vermelho nasceu de uma reunião entre amigos e, ao longo dos anos, tornou-se uma das equipes mais tradicionais do futebol amador da cidade.

Entre aqueles que ajudaram a construir essa trajetória está Haroldo Vieira Cassiano, considerado o jogador mais antigo atuando no clube e que atualmente é diretor da equipe.