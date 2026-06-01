O Departamento Municipal de Saúde de Guararapes divulgou o resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada em maio, que apontou índice de infestação de 4,33% para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O percentual é mais de quatro vezes superior ao limite de 1% considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Guararapes já registrou 115 casos positivos de dengue em 2026. O número de confirmações vem aumentando ao longo do ano, com 10 casos em janeiro, sete em fevereiro, 25 em março, 30 em abril e 43 em maio.
Para conter o avanço da doença, equipes da Vigilância Sanitária seguem realizando vistorias em imóveis para identificação e eliminação de criadouros, além de orientar moradores sobre medidas preventivas. A Prefeitura também promove arrastões de limpeza em diferentes bairros do município.
O levantamento identificou que os principais focos de larvas do mosquito foram encontrados em bebedouros de animais, pneus, ralos externos e pratos de vasos de plantas. Esses recipientes podem acumular água parada e favorecer a reprodução do Aedes aegypti.
A Secretaria de Saúde reforça a importância da colaboração da população no combate ao mosquito, mantendo caixas d'água e cisternas fechadas, limpando calhas e ralos regularmente, eliminando recipientes que possam acumular água e descartando corretamente pneus e outros materiais.
Segundo o município, a participação dos moradores é fundamental para reduzir os focos do mosquito e evitar novos casos da doença.
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