O Departamento Municipal de Saúde de Guararapes divulgou o resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada em maio, que apontou índice de infestação de 4,33% para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O percentual é mais de quatro vezes superior ao limite de 1% considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Guararapes já registrou 115 casos positivos de dengue em 2026. O número de confirmações vem aumentando ao longo do ano, com 10 casos em janeiro, sete em fevereiro, 25 em março, 30 em abril e 43 em maio.

Para conter o avanço da doença, equipes da Vigilância Sanitária seguem realizando vistorias em imóveis para identificação e eliminação de criadouros, além de orientar moradores sobre medidas preventivas. A Prefeitura também promove arrastões de limpeza em diferentes bairros do município.