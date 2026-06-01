O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reforçou o alerta à população sobre golpes praticados por criminosos que utilizam indevidamente o nome, logotipo e informações de órgãos públicos, escritórios de advocacia, bancos e outras instituições para enganar vítimas e obter dinheiro ou dados pessoais. Na semana passada, por exemplo, três pessoas foram vítimas do golpe do falso advogado, em Araçatuba.

Segundo o Tribunal, as fraudes acontecem por meio de telefonemas, mensagens de WhatsApp, e-mails, cartas falsas e até sites clonados, especialmente em casos envolvendo processos judiciais, precatórios, leilões e supostas liberações de valores.

Um dos golpes mais comuns é o do falso advogado. Criminosos entram em contato com pessoas que possuem ações judiciais em andamento e informam que houve decisão favorável, solicitando pagamentos antecipados para a liberação do dinheiro. A orientação é nunca realizar transferências sem antes confirmar as informações diretamente com o advogado responsável pelo caso.