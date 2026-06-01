O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reforçou o alerta à população sobre golpes praticados por criminosos que utilizam indevidamente o nome, logotipo e informações de órgãos públicos, escritórios de advocacia, bancos e outras instituições para enganar vítimas e obter dinheiro ou dados pessoais. Na semana passada, por exemplo, três pessoas foram vítimas do golpe do falso advogado, em Araçatuba.
Segundo o Tribunal, as fraudes acontecem por meio de telefonemas, mensagens de WhatsApp, e-mails, cartas falsas e até sites clonados, especialmente em casos envolvendo processos judiciais, precatórios, leilões e supostas liberações de valores.
Um dos golpes mais comuns é o do falso advogado. Criminosos entram em contato com pessoas que possuem ações judiciais em andamento e informam que houve decisão favorável, solicitando pagamentos antecipados para a liberação do dinheiro. A orientação é nunca realizar transferências sem antes confirmar as informações diretamente com o advogado responsável pelo caso.
O TJSP também alerta para golpes envolvendo precatórios. De acordo com o órgão, não há cobrança de taxas, impostos ou depósitos antecipados para o recebimento desses valores. Qualquer pedido desse tipo deve ser considerado suspeito.
Outra modalidade recorrente é a falsa conciliação. Nesse caso, golpistas se passam por servidores do Judiciário e afirmam que uma ação judicial pode ser resolvida mediante pagamento imediato. Após a conversa, a vítima recebe boletos falsos ou instruções para transferências bancárias.
Além disso, criminosos criam páginas falsas de leilões judiciais utilizando nomes semelhantes aos de leiloeiros credenciados. Antes de participar de qualquer leilão, é fundamental verificar se o profissional está regularmente cadastrado junto ao Tribunal e confirmar a autenticidade do site.
O Tribunal também recomenda atenção a mensagens com links suspeitos, prática conhecida como "phishing". Nesses casos, os golpistas tentam capturar senhas, dados pessoais e informações bancárias por meio de páginas falsas que imitam instituições oficiais.
Como se proteger
- Desconfie de pedidos de dinheiro feitos por telefone, WhatsApp ou e-mail;
- Nunca realize depósitos para liberar valores de processos ou precatórios;
- Confirme informações diretamente com seu advogado ou com o órgão oficial;
- Verifique se os sites acessados são realmente os oficiais;
- Não clique em links suspeitos recebidos por mensagens ou e-mails;
- Confira telefones e canais de atendimento nos sites oficiais das instituições.
Caso a fraude seja consumada ou haja tentativa de golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência imediatamente para auxiliar as investigações policiais.
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