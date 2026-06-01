Um acidente registrado na noite desse domingo (31) chamou a atenção de moradores do bairro São Conrado, em Birigui. Um motociclista de 37 anos perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra dois veículos que estavam estacionados na via, provocando prejuízos materiais e mobilizando equipes da Polícia Militar.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h26, na Rua José Urbano Cursino, após populares acionarem a polícia para informar sobre a colisão.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o condutor de uma Honda Biz havia se envolvido no acidente após perder o controle da motocicleta. Na sequência, ele atingiu um Toyota Corolla e um GM Corsa que estavam regularmente estacionados na rua.
Com o impacto, os dois automóveis sofreram danos.
Apesar da violência da colisão, o motociclista sofreu apenas um ferimento em um dos dedos do pé. Ele recusou atendimento médico oferecido no local.
Durante os procedimentos realizados pela equipe policial, uma consulta aos sistemas de segurança revelou uma irregularidade ainda mais grave: o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Diante da constatação, foram adotadas as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.
O caso serve de alerta para os riscos da condução de veículos por pessoas não habilitadas, prática que coloca em perigo não apenas o motorista, mas também pedestres e demais usuários das vias públicas.
Apesar dos danos materiais registrados, a ocorrência não teve vítimas graves.
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