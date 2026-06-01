Um acidente registrado na noite desse domingo (31) chamou a atenção de moradores do bairro São Conrado, em Birigui. Um motociclista de 37 anos perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra dois veículos que estavam estacionados na via, provocando prejuízos materiais e mobilizando equipes da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h26, na Rua José Urbano Cursino, após populares acionarem a polícia para informar sobre a colisão.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o condutor de uma Honda Biz havia se envolvido no acidente após perder o controle da motocicleta. Na sequência, ele atingiu um Toyota Corolla e um GM Corsa que estavam regularmente estacionados na rua.

Com o impacto, os dois automóveis sofreram danos.

Apesar da violência da colisão, o motociclista sofreu apenas um ferimento em um dos dedos do pé. Ele recusou atendimento médico oferecido no local.