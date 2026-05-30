Araçatuba e Birigui promovem nos próximos dias uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A programação inclui distribuição de mudas, ações educativas, plantio de árvores e atividades voltadas à conscientização ambiental.

Em Araçatuba, a abertura da Semana do Meio Ambiente será neste domingo (31), no Parque da Fazenda, das 8h às 17h. O destaque da programação será o show da dupla sertaneja Gabriel e Santiago, às 14h.

Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas, atividades educativas, contação de histórias, recreação infantil e receber mudas de espécies nativas. Haverá ainda distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce.