Araçatuba e Birigui promovem nos próximos dias uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A programação inclui distribuição de mudas, ações educativas, plantio de árvores e atividades voltadas à conscientização ambiental.
Em Araçatuba, a abertura da Semana do Meio Ambiente será neste domingo (31), no Parque da Fazenda, das 8h às 17h. O destaque da programação será o show da dupla sertaneja Gabriel e Santiago, às 14h.
Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas, atividades educativas, contação de histórias, recreação infantil e receber mudas de espécies nativas. Haverá ainda distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce.
As atividades seguem entre os dias 1º e 3 de junho no Parque Ecológico Baguaçu (Peba) e no Parque da Fazenda, com trilhas monitoradas e ações de educação ambiental. No dia 5, serão distribuídas mudas nativas na Praça Rui Barbosa, das 9h às 12h.
Em Birigui
Em Birigui, a programação ocorre entre os dias 1º e 3 de junho. A abertura será com distribuição de mudas na Praça Dr. Gama e em um supermercado da cidade.
Também estão previstas visitas educativas de alunos ao Viveiro Municipal de Mudas, plantio de árvores em área verde do bairro Colinas e oficinas de reciclagem de papel em escolas municipais.
No dia 3, a população poderá retirar mudas gratuitamente em unidades da Unimed, durante ação promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
As atividades nas duas cidades têm como objetivo incentivar a preservação ambiental e aproximar a população de práticas sustentáveis.
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