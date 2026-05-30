A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (2), às 19h, uma sessão extraordinária com três projetos de lei na pauta. O principal deles autoriza o pagamento retroativo de valores decorrentes do descongelamento dos vencimentos dos servidores do Legislativo, referente a períodos em que reajustes e progressões funcionais ficaram suspensos.

Pela proposta, os valores serão calculados individualmente, considerando vencimentos da época, revisões anuais, progressões de carreira e reflexos sobre benefícios permanentes. O texto prevê que os pagamentos poderão ser feitos em parcela única ou de forma parcelada, conforme a disponibilidade financeira da Câmara Municipal.

Outro projeto em discussão trata da atualização dos valores por metro quadrado dos terrenos localizados no Residencial Oliveira. A proposta enviada pelo Executivo altera o Mapa de Valores Imobiliários do município, utilizado como referência para tributos como IPTU e ITBI, com base em estudos técnicos realizados pela administração municipal.