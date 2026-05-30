A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou a tomar conta das ruas de Araçatuba. Em um resgate da tradição brasileira, um trecho da Rua Coelho Neto está sendo transformado com pinturas temáticas que celebram a paixão nacional pelo futebol.
A intervenção acontece entre a Avenida Saudade e a Rua Francisco Braga, em frente ao estádio municipal, e promete deixar o local tomado pelas cores verde e amarelo antes da estreia da competição, marcada para o próximo dia 11 de junho.
A ação reúne artistas locais e parceiros da iniciativa privada em um projeto que busca reacender o espírito das antigas Copas, quando moradores decoravam ruas inteiras para torcer pela Seleção Brasileira.
Responsável pela coordenação dos trabalhos, o artista Lucas Félix lidera a equipe que prepara desenhos, bandeiras e símbolos ligados ao futebol e à trajetória vitoriosa da seleção pentacampeã mundial.
Segundo o secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Mauro Yamanoi, toda a ação está sendo realizada sem custos para os cofres públicos, já que os materiais utilizados foram doados por apoiadores e empresas parceiras.
Neste primeiro momento, o asfalto recebe uma base de tinta branca. Em seguida, começam a ser aplicadas artes inspiradas no universo da Copa, incluindo bandeiras do Brasil, referências aos títulos mundiais e elementos ligados à paixão pelo esporte.
A tinta utilizada é à base de água e temporária, própria para intervenções urbanas deste tipo.
Para garantir segurança durante a execução do trabalho, a Secretaria de Mobilidade Urbana deverá realizar interdições parciais no trecho nos próximos dias.
Além da decoração especial, a Prefeitura também avalia promover ações paralelas durante o período da Copa do Mundo, entre elas atividades recreativas e encontros para troca de figurinhas nas proximidades da feira livre.
A expectativa é que o espaço se transforme em um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante o Mundial.
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