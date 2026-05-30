A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou a tomar conta das ruas de Araçatuba. Em um resgate da tradição brasileira, um trecho da Rua Coelho Neto está sendo transformado com pinturas temáticas que celebram a paixão nacional pelo futebol.

A intervenção acontece entre a Avenida Saudade e a Rua Francisco Braga, em frente ao estádio municipal, e promete deixar o local tomado pelas cores verde e amarelo antes da estreia da competição, marcada para o próximo dia 11 de junho.

A ação reúne artistas locais e parceiros da iniciativa privada em um projeto que busca reacender o espírito das antigas Copas, quando moradores decoravam ruas inteiras para torcer pela Seleção Brasileira.