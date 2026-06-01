A Prefeitura de Birigui promove a partir desta segunda-feira (1º) mais uma etapa da operação de recolhimento de pneus inservíveis em estabelecimentos do setor automotivo. A iniciativa faz parte das estratégias permanentes de combate ao descarte irregular de resíduos e de prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
A ação ocorrerá das 8h às 17h e atenderá os auto centers espalhados pela cidade. Para agilizar o trabalho das equipes responsáveis, os comerciantes deverão deixar os pneus usados na parte externa dos estabelecimentos, facilitando o carregamento e o transporte do material.
Realizada a cada quinze dias, a operação tem papel importante na eliminação de possíveis focos do mosquito, já que pneus abandonados ou armazenados de forma inadequada podem acumular água da chuva e se transformar em ambientes favoráveis para a proliferação do vetor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana.
De acordo com a administração municipal, todos os pneus recolhidos serão encaminhados para uma empresa licenciada e cadastrada junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), responsável pela destinação ambientalmente correta dos resíduos.
A Prefeitura destaca que a participação dos estabelecimentos é fundamental para o sucesso da iniciativa e reforça que o descarte adequado desse material contribui diretamente para a preservação do meio ambiente e para a redução dos riscos à saúde pública.
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