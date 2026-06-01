Um homem de 36 anos condenado por estupro de vulnerável foi capturado por policiais militares do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante uma operação de patrulhamento tático em Buritama. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes já possuíam informações sobre a existência da ordem judicial e realizavam diligências para localizar o condenado. Durante o patrulhamento pelo bairro Buriti, os policiais avistaram um homem com características compatíveis às repassadas pelos sistemas de inteligência.
A abordagem foi realizada na rua Barão do Rio Branco. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos bancos de dados policiais, foi confirmada a identidade do suspeito e a existência do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto.
A ordem judicial decorre de uma condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.
Após ser informado sobre a decisão judicial e ter seus direitos constitucionais garantidos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui. Segundo a corporação, não houve necessidade do uso de algemas durante a ocorrência.
Na unidade policial, foi formalizado o registro de captura de procurado. O condenado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena de 14 anos de prisão em regime fechado.
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