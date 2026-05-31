Um homem foi autuado pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado utilizando um equipamento de pesca proibido no reservatório da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, em Araçatuba, neste sábado (31).

A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, quando equipes realizavam patrulhamento ambiental na região e identificaram o pescador fazendo uso de uma rede de emalhar, petrecho cuja utilização é vedada pela legislação ambiental em determinadas situações.

Durante a abordagem, o homem informou aos policiais que não possui registro de pescador profissional. Segundo ele, apenas um peixe da espécie conhecida como "porquinho" havia sido capturado.