31 de maio de 2026
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REDE PROIBIDA

Pescador é multado em R$ 1 mil por uso de rede em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Fiscalização da Polícia Ambiental encontrou equipamento irregular no reservatório da Usina Três Irmãos; caso será comunicado à Polícia Civil
Fiscalização da Polícia Ambiental encontrou equipamento irregular no reservatório da Usina Três Irmãos; caso será comunicado à Polícia Civil

Um homem foi autuado pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado utilizando um equipamento de pesca proibido no reservatório da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, em Araçatuba, neste sábado (31).

A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, quando equipes realizavam patrulhamento ambiental na região e identificaram o pescador fazendo uso de uma rede de emalhar, petrecho cuja utilização é vedada pela legislação ambiental em determinadas situações.

Durante a abordagem, o homem informou aos policiais que não possui registro de pescador profissional. Segundo ele, apenas um peixe da espécie conhecida como "porquinho" havia sido capturado.

Após a fiscalização, os agentes aplicaram um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.002, que prevê penalidade para quem realiza pesca mediante o uso de equipamentos não permitidos.

A rede utilizada na atividade irregular foi apreendida e encaminhada para a sede do Pelotão Ambiental de Araçatuba. Já o peixe capturado foi descartado, conforme informado pela corporação, devido à impossibilidade de destinação adequada.

Além da autuação administrativa, a Polícia Ambiental informou que encaminhará a ocorrência ao Distrito Policial para análise de eventual enquadramento na Lei de Crimes Ambientais .

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