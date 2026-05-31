Um homem foi autuado pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado utilizando um equipamento de pesca proibido no reservatório da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, em Araçatuba, neste sábado (31).
A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto, quando equipes realizavam patrulhamento ambiental na região e identificaram o pescador fazendo uso de uma rede de emalhar, petrecho cuja utilização é vedada pela legislação ambiental em determinadas situações.
Durante a abordagem, o homem informou aos policiais que não possui registro de pescador profissional. Segundo ele, apenas um peixe da espécie conhecida como "porquinho" havia sido capturado.
Após a fiscalização, os agentes aplicaram um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.002, que prevê penalidade para quem realiza pesca mediante o uso de equipamentos não permitidos.
A rede utilizada na atividade irregular foi apreendida e encaminhada para a sede do Pelotão Ambiental de Araçatuba. Já o peixe capturado foi descartado, conforme informado pela corporação, devido à impossibilidade de destinação adequada.
Além da autuação administrativa, a Polícia Ambiental informou que encaminhará a ocorrência ao Distrito Policial para análise de eventual enquadramento na Lei de Crimes Ambientais .
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