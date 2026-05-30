As obras do Hospital Estadual do Alto Noroeste Paulista seguem ganhando forma em Birigui e já começam a transformar a paisagem às margens da Rodovia Roberto Rollemberg (SP-461). Considerado um dos maiores investimentos da história da saúde pública regional, o empreendimento avança dentro do cronograma previsto e mantém a previsão de entrega para 2027.

O andamento da construção foi apresentado durante reunião realizada na última semana entre a prefeita Samanta Borini e representantes da Quadra Engenharia, empresa responsável pela execução da obra.

Participaram do encontro os diretores Tony Couceiro e Julior Saliah, além do gerente-geral da obra, Phelipe Rayol. Também acompanharam a reunião os secretários municipais Carlos Farias, do Desenvolvimento Econômico, e Viviane Sanches, dos Negócios Jurídicos.