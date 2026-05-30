As obras do Hospital Estadual do Alto Noroeste Paulista seguem ganhando forma em Birigui e já começam a transformar a paisagem às margens da Rodovia Roberto Rollemberg (SP-461). Considerado um dos maiores investimentos da história da saúde pública regional, o empreendimento avança dentro do cronograma previsto e mantém a previsão de entrega para 2027.
O andamento da construção foi apresentado durante reunião realizada na última semana entre a prefeita Samanta Borini e representantes da Quadra Engenharia, empresa responsável pela execução da obra.
Participaram do encontro os diretores Tony Couceiro e Julior Saliah, além do gerente-geral da obra, Phelipe Rayol. Também acompanharam a reunião os secretários municipais Carlos Farias, do Desenvolvimento Econômico, e Viviane Sanches, dos Negócios Jurídicos.
Segundo a construtora, os trabalhos estão concentrados na fase final das fundações e no início da estrutura de concreto armado da torre principal do hospital, que terá sete pavimentos.
Ao mesmo tempo, equipes seguem atuando na construção das áreas auxiliares que irão abrigar setores técnicos, operacionais e estruturas de apoio fundamentais para o funcionamento da futura unidade hospitalar.
A administração municipal tem acompanhado cada etapa da obra e afirma que vem atuando de forma integrada para garantir agilidade nos processos administrativos e apoio técnico necessários para o cumprimento do cronograma.
O Hospital Estadual do Alto Noroeste é tratado como uma conquista histórica para Birigui e toda a região, já que deverá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.
Quando entrar em funcionamento, a unidade deverá oferecer serviços especializados de média e alta complexidade, incluindo internações, exames, cirurgias e atendimentos hospitalares que atualmente obrigam muitos pacientes a buscar tratamento em outros municípios.
O complexo hospitalar está sendo projetado para atender toda a região com 274 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva (UTI). O investimento ultrapassa R$ 350 milhões.
A expectativa é que o novo hospital se torne referência regional em saúde pública e represente um salto importante na estrutura de atendimento médico do interior paulista.
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