Um homem foi preso na noite de sexta-feira (29) após invadir a residência da ex-companheira, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva em vigor, no bairro Paraíso, em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima bastante abalada e relataram que o suspeito havia pulado o muro da residência na tentativa de entrar no imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a ação o homem danificou a vidraça da porta dos fundos e passou a ameaçar a mulher de morte caso ela não permitisse sua entrada na casa.