Um homem foi preso na noite de sexta-feira (29) após invadir a residência da ex-companheira, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva em vigor, no bairro Paraíso, em Araçatuba.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo telefone 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima bastante abalada e relataram que o suspeito havia pulado o muro da residência na tentativa de entrar no imóvel.
Segundo o boletim de ocorrência, durante a ação o homem danificou a vidraça da porta dos fundos e passou a ameaçar a mulher de morte caso ela não permitisse sua entrada na casa.
Os policiais localizaram o suspeito ainda no quintal da residência. Conforme a corporação, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e conter o indivíduo.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.
Após análise do caso, a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva. O acusado permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
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