Depois da participação no Campeonato Paulista da Série A3, o Bandeirante Esporte Clube volta suas atenções para os próximos desafios da temporada. A partir desta semana, o clube inicia oficialmente sua caminhada no Campeonato Paulista Sub-20 Série B e segue a preparação para a disputa da Copa Paulista, competição que terá início em julho e já conta com treinador definido e reforços anunciados.

O primeiro compromisso acontece na próxima sexta-feira (5), às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui. Pela rodada de abertura do Paulista Sub-20 Série B, o Leão recebe o Clube Atlético Assisense diante de sua torcida. A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A equipe biriguiense integra o Grupo 1 da competição ao lado de Assisense, VOCEM, Santacruzense e Associação Esportiva Araçatuba (AEA). O torneio representa uma importante vitrine para jovens atletas e também garante acesso à elite estadual da categoria para os dois finalistas.