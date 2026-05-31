Depois da participação no Campeonato Paulista da Série A3, o Bandeirante Esporte Clube volta suas atenções para os próximos desafios da temporada. A partir desta semana, o clube inicia oficialmente sua caminhada no Campeonato Paulista Sub-20 Série B e segue a preparação para a disputa da Copa Paulista, competição que terá início em julho e já conta com treinador definido e reforços anunciados.
O primeiro compromisso acontece na próxima sexta-feira (5), às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui. Pela rodada de abertura do Paulista Sub-20 Série B, o Leão recebe o Clube Atlético Assisense diante de sua torcida. A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
A equipe biriguiense integra o Grupo 1 da competição ao lado de Assisense, VOCEM, Santacruzense e Associação Esportiva Araçatuba (AEA). O torneio representa uma importante vitrine para jovens atletas e também garante acesso à elite estadual da categoria para os dois finalistas.
Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase já tem data marcada. Na segunda rodada, o Bandeirante fará o clássico regional contra a AEA, no dia 12 de junho, às 19h, em Araçatuba.
Paralelamente ao trabalho desenvolvido na base, o departamento de futebol profissional também vive dias de intensa movimentação. A Federação Paulista de Futebol confirmou a estreia do Bandeirante na Copa Paulista para o dia 18 de julho, às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel.
Enquanto a base inicia sua trajetória, o departamento de futebol profissional segue a preparação para a disputa da Copa Paulista. Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol confirmou a tabela da primeira fase e definiu a estreia do Bandeirante para o dia 18 de julho, às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel.
O Leão está no Grupo 1 ao lado de Grêmio Prudente, Linense e Marília. As equipes se enfrentam em turno e returno. Os líderes de cada chave avançam diretamente às quartas de final, enquanto os demais classificados disputarão uma fase de play-in em busca das vagas restantes.
Além da disputa pelo título, a Copa Paulista oferece premiações esportivas importantes. O campeão poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. A outra competição ficará destinada ao vice-campeão.
Para comandar o projeto profissional, o clube anunciou recentemente a contratação do técnico Lúcio Borges, de 36 anos. Licenciado pela CBF, o treinador acumula passagens por equipes como Rio Claro, Velo Clube, Passo Fundo, União Barbarense, Independente e Corumbaense.
Lúcio ganhou destaque em 2024 ao assumir o Independente na última colocação do Campeonato Paulista da Série B e conduzir a equipe até as semifinais da competição. Em 2025, repetiu a boa campanha no Corumbaense, levando o clube à semifinal da primeira divisão do futebol sul-mato-grossense.
O treinador destacou a tradição do Bandeirante ao comentar sua chegada ao clube. Segundo ele, trabalhar em uma equipe organizada, com história e forte apoio da torcida, representa um desafio importante para sua carreira.
Além da definição do comando técnico, o Bandeirante também começou a reforçar o elenco para a Copa Paulista. Um dos nomes anunciados foi o lateral-direito Diogo Vieira, de 23 anos, destaque do Penapolense na campanha do título do Campeonato Paulista A4.
Na temporada, o atleta também conquistou o título do Paulista Série B pelo Tanabi, marcando cinco gols e recebendo o prêmio de melhor lateral-direito da competição. O jogador ainda passou pelo Caravaggio, de Santa Catarina, antes de acertar com o clube biriguiense.
Outro reforço confirmado é o meio-campista Cauã Andrade, também de 23 anos. O atleta chega após defender o Corumbaense, onde foi um dos destaques da equipe semifinalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense, contribuindo com gols decisivos durante a campanha.
Formado nas categorias de base do Red Bull Bragantino, Cauã também acumula passagens por São Carlense, Independente e Oeste Brasil. Em sua apresentação, afirmou estar motivado para defender o Bandeirante e confiante em uma campanha positiva na Copa Paulista.
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