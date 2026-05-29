29 de maio de 2026
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FUTURO | ARAÇATUBA

Antiga oficina ferroviária será transformada em unidade do Sesc

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Presidente da Fecomércio/SP, Ivo Dall’ Acqua Júnior, e o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta
Presidente da Fecomércio/SP, Ivo Dall’ Acqua Júnior, e o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta

A Prefeitura de Araçatuba oficializou na última quinta-feira (28) a doação da área do Centro Cultural Ferroviário ao Sesc São Paulo, consolidando o avanço de um projeto que promete mudar completamente a região central do município.

A assinatura da escritura pública aconteceu no Paço Municipal e marcou oficialmente a transferência do complexo da antiga Oficina de Locomotivas da Noroeste do Brasil para a implantação de uma futura unidade do Sesc.

O documento foi assinado pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP), Ivo Dall’Acqua Júnior.

A cerimônia reuniu diversas autoridades municipais, representantes do Sesc, lideranças empresariais e vereadores, reforçando a importância do projeto para o desenvolvimento urbano, cultural e turístico de Araçatuba.

Segundo a administração municipal, a iniciativa representa o início da recuperação de um patrimônio histórico que permaneceu abandonado por cerca de 17 anos.

Durante o evento, o prefeito destacou que a implantação do Sesc no local faz parte de um amplo plano de revitalização da área central da cidade.

“Estamos devolvendo vida a um espaço histórico extremamente importante para Araçatuba. Esse projeto representa preservação da memória, desenvolvimento e novas oportunidades para a população”, afirmou.

O presidente da Fecomércio também ressaltou o impacto social da futura unidade, destacando que o espaço deverá ampliar significativamente as atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer oferecidas no município.

De acordo com o Sesc São Paulo, os estudos técnicos e arquitetônicos já começaram para acelerar o processo de recuperação e adaptação do prédio histórico.

O conjunto arquitetônico fica localizado na Rua Rosa Cury, esquina com a Avenida dos Araçás, e possui cerca de sete mil metros quadrados. O espaço é tombado pelo Condephaat, órgão estadual de preservação do patrimônio histórico.

Conforme previsto na legislação municipal aprovada neste ano pela Câmara de Araçatuba, a primeira etapa será dedicada ao restauro das edificações, preservando as características originais da antiga estrutura ferroviária.

Na sequência, será implantada a futura unidade do Sesc, cuja conclusão deverá ocorrer em até quatro anos.
Enquanto as obras definitivas não começam, o Sesc informou que pretende desenvolver atividades culturais, esportivas e recreativas na área externa do complexo, incluindo ações voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos.

Durante a solenidade, representantes da Fecomércio e do Sesc São Paulo também receberam o título simbólico de hóspedes oficiais do município, homenagem concedida pela Prefeitura de Araçatuba.

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