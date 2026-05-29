A Prefeitura de Araçatuba oficializou na última quinta-feira (28) a doação da área do Centro Cultural Ferroviário ao Sesc São Paulo, consolidando o avanço de um projeto que promete mudar completamente a região central do município.

A assinatura da escritura pública aconteceu no Paço Municipal e marcou oficialmente a transferência do complexo da antiga Oficina de Locomotivas da Noroeste do Brasil para a implantação de uma futura unidade do Sesc.

O documento foi assinado pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP), Ivo Dall’Acqua Júnior.