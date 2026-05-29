A Prefeitura de Araçatuba oficializou na última quinta-feira (28) a doação da área do Centro Cultural Ferroviário ao Sesc São Paulo, consolidando o avanço de um projeto que promete mudar completamente a região central do município.
A assinatura da escritura pública aconteceu no Paço Municipal e marcou oficialmente a transferência do complexo da antiga Oficina de Locomotivas da Noroeste do Brasil para a implantação de uma futura unidade do Sesc.
O documento foi assinado pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP), Ivo Dall’Acqua Júnior.
A cerimônia reuniu diversas autoridades municipais, representantes do Sesc, lideranças empresariais e vereadores, reforçando a importância do projeto para o desenvolvimento urbano, cultural e turístico de Araçatuba.
Segundo a administração municipal, a iniciativa representa o início da recuperação de um patrimônio histórico que permaneceu abandonado por cerca de 17 anos.
Durante o evento, o prefeito destacou que a implantação do Sesc no local faz parte de um amplo plano de revitalização da área central da cidade.
“Estamos devolvendo vida a um espaço histórico extremamente importante para Araçatuba. Esse projeto representa preservação da memória, desenvolvimento e novas oportunidades para a população”, afirmou.
O presidente da Fecomércio também ressaltou o impacto social da futura unidade, destacando que o espaço deverá ampliar significativamente as atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer oferecidas no município.
De acordo com o Sesc São Paulo, os estudos técnicos e arquitetônicos já começaram para acelerar o processo de recuperação e adaptação do prédio histórico.
O conjunto arquitetônico fica localizado na Rua Rosa Cury, esquina com a Avenida dos Araçás, e possui cerca de sete mil metros quadrados. O espaço é tombado pelo Condephaat, órgão estadual de preservação do patrimônio histórico.
Conforme previsto na legislação municipal aprovada neste ano pela Câmara de Araçatuba, a primeira etapa será dedicada ao restauro das edificações, preservando as características originais da antiga estrutura ferroviária.
Na sequência, será implantada a futura unidade do Sesc, cuja conclusão deverá ocorrer em até quatro anos.
Enquanto as obras definitivas não começam, o Sesc informou que pretende desenvolver atividades culturais, esportivas e recreativas na área externa do complexo, incluindo ações voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos.
Durante a solenidade, representantes da Fecomércio e do Sesc São Paulo também receberam o título simbólico de hóspedes oficiais do município, homenagem concedida pela Prefeitura de Araçatuba.
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