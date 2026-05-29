Araçatuba está prestes a ganhar uma nova força no combate à criminalidade e no atendimento de ocorrências de alta complexidade. A Guarda Civil Municipal iniciou nesta semana a fase final de preparação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático, equipe que atuará em ações estratégicas e situações consideradas de maior risco.

Os futuros integrantes da nova tropa de elite participaram de uma rotina intensa de treinamentos operacionais, incluindo exercícios físicos extremos, simulações de crises e capacitação tática com armamentos que passarão a integrar o arsenal da corporação.

Nesta quinta-feira (28), os agentes participaram de treinamentos de tiro com as novas armas do grupamento. A preparação também envolveu atividades de resistência em solo e na água, além de exercícios voltados ao controle emocional em ambientes de forte pressão psicológica, incluindo ações com bombas de efeito moral.