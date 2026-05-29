Araçatuba está prestes a ganhar uma nova força no combate à criminalidade e no atendimento de ocorrências de alta complexidade. A Guarda Civil Municipal iniciou nesta semana a fase final de preparação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático, equipe que atuará em ações estratégicas e situações consideradas de maior risco.
Os futuros integrantes da nova tropa de elite participaram de uma rotina intensa de treinamentos operacionais, incluindo exercícios físicos extremos, simulações de crises e capacitação tática com armamentos que passarão a integrar o arsenal da corporação.
Nesta quinta-feira (28), os agentes participaram de treinamentos de tiro com as novas armas do grupamento. A preparação também envolveu atividades de resistência em solo e na água, além de exercícios voltados ao controle emocional em ambientes de forte pressão psicológica, incluindo ações com bombas de efeito moral.
Ao todo, 22 guardas municipais estão concluindo a formação especializada, que conta com acompanhamento e instrução das forças especiais da Guarda Civil Municipal de Osasco, referência no setor no estado de São Paulo. O treinamento ocorre por meio de um acordo de cooperação firmado entre os municípios.
A cerimônia de formatura da primeira turma está marcada para este sábado (30). Após a conclusão do curso, os agentes passarão a atuar diretamente em operações especiais da GCM de Araçatuba.
Três viaturas serão destinadas exclusivamente para o atendimento das ocorrências envolvendo o novo grupamento.
O Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático foi oficialmente criado por decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do Município no último dia 21. A nova estrutura terá atuação voltada para patrulhamento tático, ações emergenciais e apoio em operações integradas com forças municipais, estaduais e federais.
Entre as principais atribuições da equipe estão o gerenciamento de crises, apoio em grandes eventos, fiscalização de trânsito, suporte à Defesa Civil e atuação prioritária em ocorrências envolvendo violência contra pessoas.
Para o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a implantação da nova equipe representa um avanço importante na estrutura da segurança pública do município.
“Teremos guardas altamente preparados e estrutura adequada para agir em situações em que a população mais precisa de resposta rápida e eficiente”, destacou.
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