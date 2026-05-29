29 de maio de 2026
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SEGURANÇA

Guarda Municipal cria tropa de elite para ações de alto risco

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Grupo tático da GCM de Araçatuba passa por treinamento intenso com tiros, resistência física e simulações de crises para atuar em operações especiais
Grupo tático da GCM de Araçatuba passa por treinamento intenso com tiros, resistência física e simulações de crises para atuar em operações especiais

Araçatuba está prestes a ganhar uma nova força no combate à criminalidade e no atendimento de ocorrências de alta complexidade. A Guarda Civil Municipal iniciou nesta semana a fase final de preparação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático, equipe que atuará em ações estratégicas e situações consideradas de maior risco.

Os futuros integrantes da nova tropa de elite participaram de uma rotina intensa de treinamentos operacionais, incluindo exercícios físicos extremos, simulações de crises e capacitação tática com armamentos que passarão a integrar o arsenal da corporação.

Nesta quinta-feira (28), os agentes participaram de treinamentos de tiro com as novas armas do grupamento. A preparação também envolveu atividades de resistência em solo e na água, além de exercícios voltados ao controle emocional em ambientes de forte pressão psicológica, incluindo ações com bombas de efeito moral.

Ao todo, 22 guardas municipais estão concluindo a formação especializada, que conta com acompanhamento e instrução das forças especiais da Guarda Civil Municipal de Osasco, referência no setor no estado de São Paulo. O treinamento ocorre por meio de um acordo de cooperação firmado entre os municípios.

A cerimônia de formatura da primeira turma está marcada para este sábado (30). Após a conclusão do curso, os agentes passarão a atuar diretamente em operações especiais da GCM de Araçatuba.

Três viaturas serão destinadas exclusivamente para o atendimento das ocorrências envolvendo o novo grupamento.
O Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático foi oficialmente criado por decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do Município no último dia 21. A nova estrutura terá atuação voltada para patrulhamento tático, ações emergenciais e apoio em operações integradas com forças municipais, estaduais e federais.

Entre as principais atribuições da equipe estão o gerenciamento de crises, apoio em grandes eventos, fiscalização de trânsito, suporte à Defesa Civil e atuação prioritária em ocorrências envolvendo violência contra pessoas.

Para o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a implantação da nova equipe representa um avanço importante na estrutura da segurança pública do município.

“Teremos guardas altamente preparados e estrutura adequada para agir em situações em que a população mais precisa de resposta rápida e eficiente”, destacou.

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