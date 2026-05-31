Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (28), em Ilha Solteira.
De acordo com informações da corporação, equipes realizavam patrulhamento pelo Passeio Salgueiro, área já conhecida por registros relacionados ao comércio de entorpecentes, quando avistaram dois homens em comportamento considerado suspeito.
Ao notarem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir em bicicletas por caminhos diferentes. Um deles acabou abordado pelos policiais e, durante a revista, dispensou uma pedra de crack. Questionado sobre a origem da droga, ele informou o endereço onde teria adquirido o entorpecente.
Com as informações obtidas, os militares seguiram até o imóvel indicado. No local, um homem tentou impedir a entrada das equipes ao fechar o portão e correr para dentro da residência. Diante da situação, os policiais acessaram o imóvel e realizaram a abordagem.
Durante as buscas, dois indivíduos foram encontrados dentro da casa. Na vistoria, os policiais localizaram porções de crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para fracionamento e embalagem de drogas, aparelhos celulares e uma pequena quantia em dinheiro.
Todo o material apreendido foi encaminhado ao Distrito Policial de Ilha Solteira. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.
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