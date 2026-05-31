Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (28), em Ilha Solteira.

De acordo com informações da corporação, equipes realizavam patrulhamento pelo Passeio Salgueiro, área já conhecida por registros relacionados ao comércio de entorpecentes, quando avistaram dois homens em comportamento considerado suspeito.

Ao notarem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir em bicicletas por caminhos diferentes. Um deles acabou abordado pelos policiais e, durante a revista, dispensou uma pedra de crack. Questionado sobre a origem da droga, ele informou o endereço onde teria adquirido o entorpecente.