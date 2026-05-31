Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde de sábado (30), em Clementina, após uma ação da Polícia Militar que resultou na recuperação de diversos objetos subtraídos de uma residência.
Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncias de que um suspeito estaria circulando pela região central transportando materiais possivelmente furtados. Com base nas características repassadas, as equipes iniciaram buscas e localizaram o homem durante o patrulhamento.
Na abordagem, os militares encontraram diversos objetos em posse do suspeito. Questionado sobre a origem dos itens, ele apresentou versões diferentes e inconsistentes, o que levantou ainda mais suspeitas dos policiais.
Após ser confrontado com as informações apuradas, o homem admitiu ter praticado o furto. Em seguida, indicou o local onde havia escondido parte dos produtos levados, entre eles um tanquinho de lavar roupas retirado de uma residência.
Com as informações fornecidas, os policiais conseguiram localizar e recuperar os bens furtados, que foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos de devolução ao proprietário.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.
O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.