Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde de sábado (30), em Clementina, após uma ação da Polícia Militar que resultou na recuperação de diversos objetos subtraídos de uma residência.

Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncias de que um suspeito estaria circulando pela região central transportando materiais possivelmente furtados. Com base nas características repassadas, as equipes iniciaram buscas e localizaram o homem durante o patrulhamento.

Na abordagem, os militares encontraram diversos objetos em posse do suspeito. Questionado sobre a origem dos itens, ele apresentou versões diferentes e inconsistentes, o que levantou ainda mais suspeitas dos policiais.