Um adolescente foi apreendido na tarde de sábado (30) por envolvimento com o tráfico de drogas em Valparaíso. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Alvorada durante uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, os policiais circulavam pela Avenida Manoel Parada de Carvalho quando perceberam a atitude suspeita do jovem. Ao notar a presença da viatura, ele tentou deixar o local rapidamente, despertando ainda mais a atenção da equipe.

Os militares realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram dezenas de microtubos contendo cocaína prontos para comercialização. Além dos entorpecentes, um aparelho celular que estava com o adolescente também foi apreendido.