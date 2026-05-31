31 de maio de 2026
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MENOR COM DROGAS

Adolescente é flagrado com 38 porções de cocaína em Valparaíso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovem tentou fugir ao notar a aproximação da Polícia Militar, mas acabou apreendido durante patrulhamento
Jovem tentou fugir ao notar a aproximação da Polícia Militar, mas acabou apreendido durante patrulhamento

Um adolescente foi apreendido na tarde de sábado (30) por envolvimento com o tráfico de drogas em Valparaíso. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Alvorada durante uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, os policiais circulavam pela Avenida Manoel Parada de Carvalho quando perceberam a atitude suspeita do jovem. Ao notar a presença da viatura, ele tentou deixar o local rapidamente, despertando ainda mais a atenção da equipe.

Os militares realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram dezenas de microtubos contendo cocaína prontos para comercialização. Além dos entorpecentes, um aparelho celular que estava com o adolescente também foi apreendido.

Ao todo, foram localizadas 38 porções da droga. O material foi recolhido e apresentado na delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.

O adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.

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