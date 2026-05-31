Tarde de sábado, vagabundeando (êpa!) na internet, eis que me deparo com um vídeo que, literalmente, pode resolver de vez minha vida. Logo de cara, uma voz em “off” me advertia: “se você tem vasos sanguíneos obstruídos, faça isso!” E logo em seguida o “post” ensinava movimentos com os dedos da mão esquerda que mais lembravam os sinais de Libra, a linguagem simbólica de surdos-mudos.
Já bastava essa cura barata e milagrosa que iria me libertar dos exaustivos exames clínicos laboratoriais, da temível sonografia das carótidas e do ensurdecedor batuque da tomografia computadorizada, além de outras “fias” caríssimas e que assustam o covarde paciente.
Outro propunha: “se você tem dores nas costas, faça isso!”. Logo eu que, há pouco tempo nada sentia, sofro agora de uma certa e crônica lombalgia, que me obriga a fazer fisioterapia e ingerir anti-inflamatórios. Repeti o movimento umas 30 vezes, quase acreditando curado. Outra dica recomendava: ”se você tem barriga grande, faça isso!” Pulei essa, considerando, a meu otimista ver, que minha barriga está sob razoável controle.
Nem dei bola quando o narrador disse: ”se você tem muitos cabelos brancos, faça isso!” Coisa mais que natural na minha faixa etária... O bicho pegou no exercício seguinte: “se você tem má memória, faça isso!” Levando em conta os males que me afligem e para me garantir, fiz diligentemente o exercício e decidi reservar o vídeo em uma caixa postal restante no computador para ter todo o pacote à minha disposição. O problema surgiu mais tarde, quando, inutilmente, resolvi buscar a caixa. Não me imaginava tão mal de memória...
Jeremias Alves Pereira Filho é sócio da Jeremias Alves Pereira Filho Advogados Associados. Especialista em direito empresarial e professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Araçatubense nato.
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