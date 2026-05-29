Um grupo de vereadores de Birigui registrou um boletim de ocorrência contra um munícipe por injúria eleitoral após supostos ataques publicados em rede social contra parlamentares do município. O caso foi formalizado nesta sexta-feira (29), na Central de Flagrantes de Araçatuba, pelo advogado Rodrigo Martins, representante das vítimas.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso envolve comentários publicados no Facebook após a aprovação, pela Câmara Municipal, de um projeto relacionado à criação de taxas para empreendedores da cidade. De acordo com o registro policial, uma publicação feita por um portal de notícias local recebeu um comentário considerado ofensivo pelos vereadores citados.
As vítimas mencionadas no documento são os vereadores Sidnei Maria Rodrigues, conhecida como “Si do Combate ao Câncer”, Andreia do Nascimento Belmonte Vitorette, Benedito Dafé Gonçalves Filho, o “Benedito da Fé”, e Edson de Almeida, o “Edson Fumaça”.
Trecho do boletim descreve que o comentário publicado dizia: “Guarda bem esses nomes: Andreia Belmonte, Benedito da Fé, Edson Fumaça, Everaldo Santelli, Odair da Monza, SI Combate ao Câncer, Vadão da Farmácia, Zezinho Avanço. Esses não entram nunca mais. Bando de vagabundos e ladrões.”
Ainda conforme o BO, o autor da postagem teria posteriormente editado o comentário, removendo os termos considerados ofensivos.
O boletim foi registrado como crime consumado com base no artigo 326 do Código Eleitoral, que trata de injúria na propaganda eleitoral ou com finalidade de propaganda.
No documento, o advogado Rodrigo Martins afirma representar os parlamentares envolvidos e relata que os ataques ocorreram após a votação do projeto na Câmara de Birigui.
A Polícia Civil informou no registro que os envolvidos foram orientados quanto ao prazo legal para eventual oferecimento de queixa-crime, além da necessidade de apresentação das publicações e registros anteriores à edição da postagem como elementos de prova.
A reportagem entrou em contato com o advogado que representa os vereadores para comentar o caso, porém, até o fechamento desta matéria, a defesa preferiu não se manifestar sobre o mérito da ocorrência.
Questionado sobre o motivo do registro do boletim ter sido realizado em Araçatuba, o representante explicou que a decisão ocorreu pelo fato de o caso envolver vereadores municipais.
“Como envolve parlamentares, o caso deverá ser analisado pela Seccional. Para agilizar o encaminhamento, decidimos registrar diretamente na Central de Flagrantes de Araçatuba”, informou.
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