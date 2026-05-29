Um grupo de vereadores de Birigui registrou um boletim de ocorrência contra um munícipe por injúria eleitoral após supostos ataques publicados em rede social contra parlamentares do município. O caso foi formalizado nesta sexta-feira (29), na Central de Flagrantes de Araçatuba, pelo advogado Rodrigo Martins, representante das vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso envolve comentários publicados no Facebook após a aprovação, pela Câmara Municipal, de um projeto relacionado à criação de taxas para empreendedores da cidade. De acordo com o registro policial, uma publicação feita por um portal de notícias local recebeu um comentário considerado ofensivo pelos vereadores citados.

As vítimas mencionadas no documento são os vereadores Sidnei Maria Rodrigues, conhecida como “Si do Combate ao Câncer”, Andreia do Nascimento Belmonte Vitorette, Benedito Dafé Gonçalves Filho, o “Benedito da Fé”, e Edson de Almeida, o “Edson Fumaça”.