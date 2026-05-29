A Polícia Civil de Araçatuba, por meio da Delegacia de Homicídios, esclareceu o assassinato de Agnaldo Alexandre de Moraes, de 54 anos, encontrado morto na manhã da última segunda-feira (25), na rampa de acesso ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, na Vila Mendonça. O autor confessou o crime e afirmou que o motivo teria sido ciúme.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, Paulo Natal, a vítima mantinha um círculo de amizades restrito, composto por pessoas em situação de rua. Essas pessoas foram identificadas e ouvidas ao longo da semana.
Os depoimentos foram essenciais para que a polícia chegasse ao suspeito, identificado pelas iniciais O.R.S. Na manhã desta sexta-feira (29), ele foi localizado e levado à delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, confessou ter assassinado Moraes.
“O autor esclareceu que, no último domingo (24), encontrou a vítima em uma praça e, dali, seguiram até o local dos fatos para ingerir bebida alcoólica. Já sobre a rampa, iniciaram uma discussão por causa de uma mulher, também em situação de rua”, explicou o delegado.
Ciúme
Durante a discussão, o autor chamou Moraes de “talarico”, alegando que a mulher seria companheira de outra pessoa. A vítima, então, teria agredido o investigado com socos. Para se defender, o suspeito afirmou que passou a enforcá-lo até perceber que ele havia desfalecido. Mesmo com a vítima desacordada, continuou as agressões e fugiu em seguida.
Liberado
Após ser ouvido, o homem foi submetido a exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e autorizou a coleta de material genético para eventual confronto de DNA. Como não houve situação de flagrante e não foi decretada prisão pela Justiça até o momento, ele responderá ao processo em liberdade.
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