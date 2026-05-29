A Polícia Civil de Araçatuba, por meio da Delegacia de Homicídios, esclareceu o assassinato de Agnaldo Alexandre de Moraes, de 54 anos, encontrado morto na manhã da última segunda-feira (25), na rampa de acesso ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, na Vila Mendonça. O autor confessou o crime e afirmou que o motivo teria sido ciúme.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Paulo Natal, a vítima mantinha um círculo de amizades restrito, composto por pessoas em situação de rua. Essas pessoas foram identificadas e ouvidas ao longo da semana.

Os depoimentos foram essenciais para que a polícia chegasse ao suspeito, identificado pelas iniciais O.R.S. Na manhã desta sexta-feira (29), ele foi localizado e levado à delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, confessou ter assassinado Moraes.