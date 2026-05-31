Mariana Tanaka Abdul Hak tinha 20 anos. Filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, ela havia acabado de retornar ao Brasil depois de cursar Administração na Itália e iria trabalhar em uma multinacional no Rio de Janeiro. Morreu atropelada em Ipanema no último dia 16 de maio enquanto caminhava pela calçada acompanhada da mãe. Uma van perdeu o controle e atingiu as vítimas. Mariana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Francisco Farias Antunes, de 9 anos, filho do humorista e roteirista Vinicius Antunes, o “Cacofonias”, morreu em março passado após ser atropelado por um ônibus na Tijuca, também no Rio de Janeiro. O menino estava em uma bicicleta elétrica com a mãe quando os dois foram atingidos. Ela morreu no local e Francisco chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos.

Mariana e Francisco revelam uma realidade preocupante e urgente: o trânsito está matando muitas crianças e jovens brasileiros. Dados do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito mostram que, entre 2018 e novembro de 2025, mais de 4.386 crianças e adolescentes de 1 a 17 anos perderam a vida em acidentes de trânsito no país, em um total superior a 136 mil ocorrências envolvendo essa faixa etária.