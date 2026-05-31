O caminho faz o caminhante! À medida que a viagem avance, o caminhante vai progressivamente descartando elementos supérfluos, trocando-os por outros que se impõem úteis. Viaja-se bem quando leve se viaja! Observa-se, no atual estágio da história, que os acontecimentos no mundo estão tornando a caminhada dos cidadãos especialmente preocupante e penosa.

Alguns fatores são facilmente identificáveis. De um lado, a ambígua concepção de poder político, transformado por algumas lideranças em progressivo exercício de egolatria. E exibição de força! Quando campeia o individualismo a rivalidade se acentua. O compreensível distanciamento gerado por injustificáveis conflitos alimenta, por sua vez, o indiferentismo, outra tendência nefasta que marca a conduta de inumeráveis cidadãos.

A procura mórbida por espaço, a necessidade premente de ser reconhecido e aclamado absorvem o tempo, o pensamento e as energias dos indivíduos a tal ponto a transforma-los em espectadores neutros das situações circunstantes. Reconhece-se o caos reinante. Poucos, todavia, se habilitam para corrigir rumos.