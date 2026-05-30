Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Detran identificou 11 motoristas que se recusaram a realizar o teste do bafômetro durante fiscalização realizada na noite de sexta-feira (29), em Penápolis. A ação ocorreu na Avenida Alaíde Ferraz de Almeida, no bairro Jardim Alvorada.

A Operação Direção Segura Integrada (ODSI) teve como objetivo intensificar a fiscalização de condutores, combater a combinação de álcool e direção e reforçar a segurança nas vias do município.

Durante a blitz, foram realizados 295 testes do etilômetro. Segundo os órgãos responsáveis pela operação, o trabalho resultou na lavratura de 12 autuações de trânsito.