O mês de maio deve se despedir com temperaturas mais baixas em Araçatuba e em cidades da região noroeste paulista. Segundo dados do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru, o clima ameno registrado nos últimos dias continuará durante o final de semana, entre sábado (30) e domingo (31), mantendo sensação de frio principalmente durante as madrugadas.

De acordo com a previsão, as mínimas devem permanecer entre 14°C e 15°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 29°C no período da tarde. O tempo segue firme, sem previsão significativa de chuva, mas com manhãs mais frias e umidade relativa do ar em torno de 35%.

A tendência, no entanto, é de uma nova queda nas temperaturas já no início de junho. Entre terça-feira (2) e quinta-feira (5), uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o interior paulista, derrubando novamente os termômetros em Araçatuba e cidades vizinhas. As mínimas podem chegar aos 13°C durante a madrugada, enquanto as máximas devem ficar abaixo dos 28°C ao longo do dia.