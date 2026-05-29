O mês de maio deve se despedir com temperaturas mais baixas em Araçatuba e em cidades da região noroeste paulista. Segundo dados do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru, o clima ameno registrado nos últimos dias continuará durante o final de semana, entre sábado (30) e domingo (31), mantendo sensação de frio principalmente durante as madrugadas.
De acordo com a previsão, as mínimas devem permanecer entre 14°C e 15°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 29°C no período da tarde. O tempo segue firme, sem previsão significativa de chuva, mas com manhãs mais frias e umidade relativa do ar em torno de 35%.
A tendência, no entanto, é de uma nova queda nas temperaturas já no início de junho. Entre terça-feira (2) e quinta-feira (5), uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o interior paulista, derrubando novamente os termômetros em Araçatuba e cidades vizinhas. As mínimas podem chegar aos 13°C durante a madrugada, enquanto as máximas devem ficar abaixo dos 28°C ao longo do dia.
Meteorologistas apontam que essa mudança ocorre devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o Sudeste do país, favorecendo a entrada de ventos mais gelados e mantendo o padrão típico de inverno antecipado registrado neste fim de maio.
Com as temperaturas mais baixas e o tempo seco, especialistas alertam para alguns cuidados importantes, principalmente com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A recomendação é manter a hidratação constante, evitar exposição prolongada ao frio nas madrugadas e reforçar a proteção contra mudanças bruscas de temperatura, que podem favorecer casos de gripes, resfriados e crises alérgicas.
No Estado de São Paulo, os institutos meteorológicos também indicam manutenção do frio nos próximos dias. Informações divulgadas por órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Defesa Civil Estadual e IPMet/Unesp apontam que a nova frente fria deve atingir diversas regiões paulistas, principalmente o interior, com madrugadas frias, tempo seco e queda gradual das temperaturas no começo de junho.
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