A Prefeitura de Valentim Gentil anunciou a abertura de um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas em diferentes áreas da administração municipal. O processo seletivo também prevê a formação de cadastro reserva para futuras convocações, conforme a necessidade do município.

Ao todo, são disponibilizadas oito vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva em cargos destinados a candidatos com escolaridade que varia do nível alfabetizado ao ensino superior.

Entre as funções contempladas, estão Agente de Controle de Zoonoses, Coveiro, Auxiliar de Manutenção e Conservação de Veículos, Operador de Trator Agrícola, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Monitor de Educação Especial, Orientador Social, Secretário de Escola, Coordenador do CRAS, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Atendente, Psicopedagogo e outras áreas da administração pública.