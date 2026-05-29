A Prefeitura de Valentim Gentil anunciou a abertura de um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas em diferentes áreas da administração municipal. O processo seletivo também prevê a formação de cadastro reserva para futuras convocações, conforme a necessidade do município.
Ao todo, são disponibilizadas oito vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva em cargos destinados a candidatos com escolaridade que varia do nível alfabetizado ao ensino superior.
Entre as funções contempladas, estão Agente de Controle de Zoonoses, Coveiro, Auxiliar de Manutenção e Conservação de Veículos, Operador de Trator Agrícola, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Monitor de Educação Especial, Orientador Social, Secretário de Escola, Coordenador do CRAS, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Atendente, Psicopedagogo e outras áreas da administração pública.
Os vencimentos iniciais variam entre R$ 1.682,18 e R$ 5.044,37, conforme o cargo pretendido. Algumas funções terão remuneração calculada por hora-aula, com valor estabelecido em R$ 26,40.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 8 e 23 de junho de 2026. As taxas de participação variam de R$ 60 a R$ 110, dependendo do cargo escolhido. Candidatos sem acesso à internet poderão utilizar o suporte disponibilizado pela Prefeitura de Valentim Gentil em horários previamente definidos pela administração municipal.
A seleção contará com prova objetiva para todos os candidatos. Determinados cargos também exigirão avaliação de títulos, enquanto a função de Operador de Trator Agrícola incluirá prova prática.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme decisão da administração municipal.
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