A Prefeitura de Araçatuba retomou nessa quarta-feira (27) o processo de concessão da zona azul no município. O novo edital prevê a implantação de aproximadamente 1.700 vagas de estacionamento rotativo em diferentes regiões da cidade, em um contrato avaliado em R$ 56,1 milhões.
A empresa vencedora ficará responsável por toda a estrutura do sistema, incluindo instalação, operação, fiscalização, manutenção dos equipamentos eletrônicos e venda digital de tíquetes por aplicativo de celular.
Segundo o projeto, 1.291 vagas serão destinadas ao estacionamento rotativo pago. O restante será dividido entre espaços reservados para motocicletas, idosos, pessoas com deficiência, carga e descarga, além de áreas para embarque e desembarque.
As tarifas já foram estabelecidas pela administração municipal e variam conforme o tempo de permanência:
- R$ 1,30 por 30 minutos
- R$ 2,60 por 1 hora
- R$ 3,90 por 1 hora e 30 minutos
- R$ 5,20 pelo período máximo de 2 horas
As empresas interessadas poderão enviar propostas até a manhã do dia 21 de julho. A disputa será realizada de forma eletrônica pela plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL).
O critério para definir a vencedora será o maior percentual de repasse financeiro ao município sobre o faturamento bruto da operação. O edital estabelece percentual mínimo de 10%, e propostas abaixo desse índice serão automaticamente eliminadas.
Para participar da concorrência, as empresas precisam comprovar experiência na administração de sistemas informatizados de estacionamento rotativo em vias públicas.
Araçatuba está sem zona azul desde outubro de 2024, após o encerramento do contrato com a antiga operadora do serviço. Desde então, tentativas de retomada da concessão acabaram barradas por suspensões e exigências técnicas.
O primeiro processo licitatório chegou a ser aberto no ano passado, mas foi interrompido para adequações relacionadas a estudos de viabilidade econômico-financeira. Posteriormente, o edital voltou a ser questionado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que determinou novas correções antes da retomada do processo.
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