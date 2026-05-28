A Prefeitura de Araçatuba retomou nessa quarta-feira (27) o processo de concessão da zona azul no município. O novo edital prevê a implantação de aproximadamente 1.700 vagas de estacionamento rotativo em diferentes regiões da cidade, em um contrato avaliado em R$ 56,1 milhões.

A empresa vencedora ficará responsável por toda a estrutura do sistema, incluindo instalação, operação, fiscalização, manutenção dos equipamentos eletrônicos e venda digital de tíquetes por aplicativo de celular.

Segundo o projeto, 1.291 vagas serão destinadas ao estacionamento rotativo pago. O restante será dividido entre espaços reservados para motocicletas, idosos, pessoas com deficiência, carga e descarga, além de áreas para embarque e desembarque.