A Prefeitura de Araçatuba afastou uma servidora comissionada acusada de participar de publicações ofensivas em uma rede social contra dois vereadores da cidade. Os parlamentares registraram boletim de ocorrência no início da semana, e os ataques foram tema discutido na última sessão da Câmara, na segunda-feira (25).

Conforme nota oficial divulgada no início da noite desta quinta-feira (28), a administração municipal informou que abriu processo administrativo disciplinar contra a servidora para apurar eventual falta. Durante o procedimento, ela ficará afastada preventivamente, conforme dispositivo da Lei 3.774/1992, do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Denúncia de injúria

A Folha da Região/Sampi noticiou no início da semana que os vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade) procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência contra a página “Direita Alta Noroeste”, que, segundo eles, seria administrada pela servidora comissionada.