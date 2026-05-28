A Prefeitura de Araçatuba afastou uma servidora comissionada acusada de participar de publicações ofensivas em uma rede social contra dois vereadores da cidade. Os parlamentares registraram boletim de ocorrência no início da semana, e os ataques foram tema discutido na última sessão da Câmara, na segunda-feira (25).
Conforme nota oficial divulgada no início da noite desta quinta-feira (28), a administração municipal informou que abriu processo administrativo disciplinar contra a servidora para apurar eventual falta. Durante o procedimento, ela ficará afastada preventivamente, conforme dispositivo da Lei 3.774/1992, do Estatuto do Servidor Público Municipal.
Denúncia de injúria
A Folha da Região/Sampi noticiou no início da semana que os vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade) procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência contra a página “Direita Alta Noroeste”, que, segundo eles, seria administrada pela servidora comissionada.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma das postagens teria destacado a imagem de Boatto ao lado do símbolo de um partido político, acompanhada de frase considerada ofensiva pelo vereador. Conforme relatado à polícia, ele entendeu que a publicação tinha conotação sexual depreciativa e preconceituosa.
Ainda segundo o documento, Damião Brito também teria sido alvo de publicação considerada ofensiva. Em uma charge publicada no perfil, ele apareceria usando uma camisa de força, fato que, segundo declarou, lhe causou constrangimento e humilhação.
Para o vereador, os ataques teriam sido motivados após a apresentação de projeto de lei que reduz o tempo de espera para consultas médicas e exames nas unidades básicas de saúde do município.
O caso foi registrado como injúria. A Polícia Civil abriu inquérito para dar andamento às investigações. A reportagem tentou contato com a página, mas não obteve resposta.
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