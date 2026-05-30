Dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (29), após uma ação da Polícia Militar no bairro Eldorado, em Penápolis. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam mais de dois quilos de cocaína, além de dinheiro, celulares e materiais utilizados na preparação e distribuição de entorpecentes.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento em uma área conhecida por frequentes denúncias relacionadas ao comércio ilegal de drogas quando observou o comportamento suspeito de uma mulher ao notar a aproximação da viatura.

A atitude chamou a atenção dos policiais, que iniciaram diligências para apurar a situação. No decorrer da ocorrência, foram realizadas vistorias em imóveis ligados aos investigados.