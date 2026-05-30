Dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (29), após uma ação da Polícia Militar no bairro Eldorado, em Penápolis. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam mais de dois quilos de cocaína, além de dinheiro, celulares e materiais utilizados na preparação e distribuição de entorpecentes.
Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento em uma área conhecida por frequentes denúncias relacionadas ao comércio ilegal de drogas quando observou o comportamento suspeito de uma mulher ao notar a aproximação da viatura.
A atitude chamou a atenção dos policiais, que iniciaram diligências para apurar a situação. No decorrer da ocorrência, foram realizadas vistorias em imóveis ligados aos investigados.
Durante as buscas, os militares localizaram mais de dois quilos de cocaína, além de objetos utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga, indicando possível atividade de distribuição em larga escala.
Também foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro em espécie, materiais que serão analisados durante a investigação.
Os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
A substância apreendida foi encaminhada para perícia técnica, enquanto os suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.