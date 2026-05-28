Uma ação conjunta do Deinter-10 de Araçatuba prendeu na manhã desta quinta-feira (28) um homem apontado como um dos líderes da facção criminosa PCC. A prisão ocorreu na cidade de Penápolis.
As diligências foram desencadeadas pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), Seccold (Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) e Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba.
Durante o cumprimento de mandados de busca e prisão no bairro Portal dos Faveiros, em Penápolis, a polícia encontrou porções de cocaína e dois celulares com um casal.
As prisões foram resultado de investigação que apurou a vinculação dos suspeitos com a facção criminosa PCC. O homem, conforme apurado, é de São Paulo e estaria na região exercendo a função de "disciplina geral da sintonia 018".
No universo do crime,"sintonia" é o termo usado para designar os cargos de liderança, coordenação ou células de gestão dentro da facção criminosa. No caso de ser “disciplina”, seria o responsável por manter a ordem interna e aplicar os estatutos da organização na região de Araçatuba.
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