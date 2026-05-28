Uma ação conjunta do Deinter-10 de Araçatuba prendeu na manhã desta quinta-feira (28) um homem apontado como um dos líderes da facção criminosa PCC. A prisão ocorreu na cidade de Penápolis.

As diligências foram desencadeadas pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), Seccold (Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro) e Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba.

Durante o cumprimento de mandados de busca e prisão no bairro Portal dos Faveiros, em Penápolis, a polícia encontrou porções de cocaína e dois celulares com um casal.