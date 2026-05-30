Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e equipamentos utilizados na atividade criminosa, na quinta-feira (29), em Barbosa, na região de Araçatuba.

Batizada de "Alvos Marcados", a ação foi coordenada pela Polícia Civil e teve como objetivo o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça após investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município.

Durante as diligências, os policiais localizaram drogas em dois dos imóveis vistoriados. Foram apreendidos 333,34 gramas de maconha, 0,58 grama de cocaína, cinco aparelhos celulares, três balanças de precisão e R$ 296 em dinheiro.