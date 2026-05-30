Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e equipamentos utilizados na atividade criminosa, na quinta-feira (29), em Barbosa, na região de Araçatuba.
Batizada de "Alvos Marcados", a ação foi coordenada pela Polícia Civil e teve como objetivo o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça após investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município.
Durante as diligências, os policiais localizaram drogas em dois dos imóveis vistoriados. Foram apreendidos 333,34 gramas de maconha, 0,58 grama de cocaína, cinco aparelhos celulares, três balanças de precisão e R$ 296 em dinheiro.
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, Erik Colares dos Santos e Wallyson Ichikawa da Silva foram encaminhados à delegacia e permaneceram à disposição da Justiça.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia de Barbosa, que reuniu informações e elementos de inteligência apontando para a existência de um esquema voltado ao armazenamento e à comercialização de drogas na cidade.
De acordo com a Polícia Civil, denúncias anônimas contribuíram para o desenvolvimento das apurações, que culminaram na expedição dos mandados judiciais cumpridos durante a operação.
Em razão da quantidade de alvos e da necessidade de garantir a segurança das equipes, a ação contou com apoio do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e da equipe especializada do Canil do 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), sediado em Araçatuba.
Antes do início da operação, os policiais participaram de um planejamento estratégico no Plantão Policial de Penápolis para definir a execução simultânea das buscas e evitar possíveis fugas ou destruição de provas.
Segundo as autoridades, os demais endereços alvo das ordens judiciais não apresentaram materiais ilícitos durante as buscas.
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