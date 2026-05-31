A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (1º), às 19h, sessão ordinária marcada por debates importantes e projetos que prometem movimentar o plenário. Ao todo, 17 itens estarão em votação, incluindo vetos do Executivo, propostas sociais, mudanças administrativas e projetos voltados à saúde pública.

Entre os temas que devem gerar maior repercussão está o veto total da Prefeitura ao projeto “Remédio em Casa”, apresentado pelos vereadores Luís Boatto (Solidariedade) e Ícaro Morales (MDB). A proposta previa a entrega domiciliar de medicamentos para pacientes do município.

Outro veto do Executivo atinge parcialmente o projeto dos vereadores Fernando Fabris e Sol do Autismo, ambos do PL, que trata da proibição e punição ao descarte irregular de lixo e resíduos em Araçatuba.