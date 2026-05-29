A Câmara Municipal de Andradina promoveu na noite desta quinta-feira (28) uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), documento que define as metas e prioridades da Prefeitura para o orçamento do próximo ano.
A reunião movimentou o plenário e reuniu vereadores, estudantes da Etec, representantes de entidades e moradores da cidade, além de pessoas que acompanharam os debates pela transmissão ao vivo no YouTube.
O encontro foi conduzido pelo vereador Hugo Zamboni (MDB), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Também participaram da mesa os vereadores Elaine Vogel (PSD), Rodarte dos Anjos (Rede), Leila Rodrigues (PSDB) e Edgar Dourado (PSDB).
A parte técnica da audiência foi apresentada pelo contador da Câmara, Richard Adriano de Paula Silva, que detalhou os principais pontos da proposta orçamentária e explicou como os recursos públicos deverão ser distribuídos no próximo exercício financeiro.
Durante os debates, vereadores apresentaram emendas consideradas estratégicas para áreas sensíveis do município, especialmente saúde e assistência social.
Uma das propostas amplia os recursos destinados à compra de medicamentos e fortalecimento da assistência farmacêutica, com o objetivo de reduzir a falta de remédios e garantir mais regularidade no atendimento à população.
Outra emenda prevê reforço financeiro para o TFD (Tratamento Fora do Domicílio), programa que atende pacientes que precisam viajar para outras cidades em busca de consultas, exames e tratamentos especializados. Segundo informações apresentadas durante a audiência, os recursos inicialmente previstos seriam suficientes apenas para os primeiros meses do ano.
Também foi aprovada a ampliação de verbas para aquisição de alimentos e cestas básicas, diante do aumento da procura por auxílio social nos CRAS do município.
Discussão sobre orçamento
Outro ponto que gerou forte discussão foi a proposta de redução da margem de remanejamento orçamentário do Executivo. A medida reduz de 10% para 8% o percentual de alteração no orçamento que poderá ser realizado sem autorização da Câmara Municipal.
Segundo os parlamentares, a mudança busca ampliar a fiscalização sobre os gastos públicos e garantir maior controle da aplicação dos recursos municipais.
População cobra melhorias
A participação popular também marcou a audiência. Moradores cobraram melhorias em praças públicas, reforço na iluminação de bairros e mais investimentos em conservação urbana.
Representantes de entidades sociais defenderam aumento nos repasses ao terceiro setor, destacando a importância das instituições no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.
A ampliação de investimentos na educação técnica e no ensino superior também entrou na pauta, incluindo discussões sobre programas de bolsas de estudo para estudantes de Andradina. As propostas apresentadas agora seguem para análise e tramitação dentro do processo de elaboração do orçamento municipal.
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