A Câmara Municipal de Andradina promoveu na noite desta quinta-feira (28) uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), documento que define as metas e prioridades da Prefeitura para o orçamento do próximo ano.

A reunião movimentou o plenário e reuniu vereadores, estudantes da Etec, representantes de entidades e moradores da cidade, além de pessoas que acompanharam os debates pela transmissão ao vivo no YouTube.

O encontro foi conduzido pelo vereador Hugo Zamboni (MDB), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Também participaram da mesa os vereadores Elaine Vogel (PSD), Rodarte dos Anjos (Rede), Leila Rodrigues (PSDB) e Edgar Dourado (PSDB).