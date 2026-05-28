28 de maio de 2026
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PEDRANÓPOLIS

Prainha da região é fechada após alerta de contaminação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Interdição foi recomendada pelo Ministério Público após denúncias de possível despejo de esgoto no Rio Marinheiro
Interdição foi recomendada pelo Ministério Público após denúncias de possível despejo de esgoto no Rio Marinheiro

A Prefeitura de Pedranópolis, cidade de aproximadamente 110 km de Araçatuba, interditou temporariamente a prainha localizada no distrito de Santa Isabel após recomendação do Ministério Público, que apura denúncias relacionadas à possível contaminação da água do Rio Marinheiro por esgoto.

Segundo a administração municipal, o espaço permanecerá fechado até a implantação de uma nova estrutura de fossa séptica em conformidade com as exigências ambientais e sanitárias vigentes. A medida foi adotada de forma preventiva diante do risco de comprometimento da qualidade da água utilizada por frequentadores da área turística.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a adequação do sistema sanitário exige procedimentos técnicos específicos devido à localização da prainha às margens do rio, fator que demanda maior controle para evitar impactos ambientais e possíveis danos ao lençol freático.

Ainda conforme o município que fica na região noroeste do estado, a estrutura anteriormente existente teria sido danificada durante serviços de manutenção realizados no local, envolvendo maquinário utilizado na área.

Conhecida como Prainha do Aguão, a área de lazer fica a aproximadamente 22 quilômetros da zona urbana de Pedranópolis e é utilizada por banhistas, pescadores e turistas da região. O espaço conta com quiosques, chalés, área de camping, lanchonete, rampa náutica e pistas destinadas à caminhada.

A recomendação de interdição ocorreu após denúncias encaminhadas ao Ministério Público de Fernandópolis, que acompanha o caso e apura possíveis riscos sanitários e ambientais relacionados ao despejo irregular de resíduos.

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