A Prefeitura de Pedranópolis, cidade de aproximadamente 110 km de Araçatuba, interditou temporariamente a prainha localizada no distrito de Santa Isabel após recomendação do Ministério Público, que apura denúncias relacionadas à possível contaminação da água do Rio Marinheiro por esgoto.
Segundo a administração municipal, o espaço permanecerá fechado até a implantação de uma nova estrutura de fossa séptica em conformidade com as exigências ambientais e sanitárias vigentes. A medida foi adotada de forma preventiva diante do risco de comprometimento da qualidade da água utilizada por frequentadores da área turística.
De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a adequação do sistema sanitário exige procedimentos técnicos específicos devido à localização da prainha às margens do rio, fator que demanda maior controle para evitar impactos ambientais e possíveis danos ao lençol freático.
Ainda conforme o município que fica na região noroeste do estado, a estrutura anteriormente existente teria sido danificada durante serviços de manutenção realizados no local, envolvendo maquinário utilizado na área.
Conhecida como Prainha do Aguão, a área de lazer fica a aproximadamente 22 quilômetros da zona urbana de Pedranópolis e é utilizada por banhistas, pescadores e turistas da região. O espaço conta com quiosques, chalés, área de camping, lanchonete, rampa náutica e pistas destinadas à caminhada.
A recomendação de interdição ocorreu após denúncias encaminhadas ao Ministério Público de Fernandópolis, que acompanha o caso e apura possíveis riscos sanitários e ambientais relacionados ao despejo irregular de resíduos.
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