A Prefeitura de Pedranópolis, cidade de aproximadamente 110 km de Araçatuba, interditou temporariamente a prainha localizada no distrito de Santa Isabel após recomendação do Ministério Público, que apura denúncias relacionadas à possível contaminação da água do Rio Marinheiro por esgoto.

Segundo a administração municipal, o espaço permanecerá fechado até a implantação de uma nova estrutura de fossa séptica em conformidade com as exigências ambientais e sanitárias vigentes. A medida foi adotada de forma preventiva diante do risco de comprometimento da qualidade da água utilizada por frequentadores da área turística.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a adequação do sistema sanitário exige procedimentos técnicos específicos devido à localização da prainha às margens do rio, fator que demanda maior controle para evitar impactos ambientais e possíveis danos ao lençol freático.