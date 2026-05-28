Um homem, de 42 anos, foi morto com pelo menos dez facadas na manhã desta quinta-feira (28), na residência em que morava no bairro Araçatuba G, zona leste de Araçatuba. O autor do crime, um rapaz de 21 anos, foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar.
Segundo informações apuradas pela Folha/Sampi, o assassinato ocorreu por volta das 6h. A vítima, identificada como João Vitor Pereira dos Santos, chegou a ser socorrida por uma unidade do Resgate até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
Em entrevista à reportagem, o 1º Tenente Ikaro, da Polícia Militar, deu mais detalhes sobre o homicídio. “As equipes se deslocaram até o endereço e se depararam com a vítima inconsciente e o autor ainda no local. Em busca pessoal foi localizada a faca utilizada no crime e feita a prisão em flagrante do indivíduo”.
A real motivação do assassinato ainda será apurada por meio de inquérito policial, mas a Folha apurou que houve um desentendimento entre os envolvidos por conta de entorpecentes. O investigado não tinha nenhuma passagem criminal, segundo a polícia.
O caso é registrado na manhã desta quinta na Central de Polícia Judiciária. O corpo de Santos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e passará por exame necroscópico e toxicológico.
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