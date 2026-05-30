O clima é de festa em Santo Antônio do Aracanguá. O Município de Interesse Turístico entra em contagem regressiva para celebrar seus 33 anos de emancipação político-administrativa com uma programação que promete unir tradição, emoção, cultura popular e grandes atrações musicais.
Durante várias semanas, moradores e visitantes poderão participar de uma verdadeira maratona de eventos que mistura fé, entretenimento, esporte, rodeio e gastronomia, consolidando o município como um dos principais polos festivos da região.
As comemorações também serão marcadas pelas tradicionais festividades em louvor ao padroeiro Santo Antônio, reunindo milhares de fiéis em celebrações religiosas, quermesses e eventos culturais na praça central da cidade.
A agenda festiva começa neste sábado, dia 30 de maio, com a tradicional quermesse na praça central, animada pelo cantor aracanguaense Ney Francis. A noite contará com música ao vivo, comidas típicas, bebidas e clima familiar. Já no dia 6 de junho, a festa continua com mais uma edição da quermesse, desta vez ao som da dupla Rick e Bombom.
Outro destaque da programação acontece no dia 31 de maio, com o tradicional Leilão Direito de Viver, realizado no distrito de Vicentinópolis em prol ao Hospital de Amor de Barretos. O evento é considerado um dos mais importantes do calendário solidário da região e costuma reunir centenas de participantes.
Entre as ações comemorativas da administração municipal também está prevista a inauguração da revitalização do monumento na entrada da cidade, um dos principais cartões-postais de Aracanguá.
A programação religiosa terá início no dia 10 de junho com o Tríduo de Santo Antônio, conduzido pelo pároco Padre Abílio. Neste ano, os encontros terão como reflexão os temas “Igreja como Casa da Palavra”, “Igreja como Casa do Pão” e “Igreja como Casa da Caridade e da Ação Missionária”.
Já o dia 13 de junho, data dedicada ao padroeiro Santo Antônio, promete ser um dos momentos mais aguardados da programação. Além das apresentações culturais realizadas por alunos das escolas municipais, a população poderá participar da tradicional quermesse e do baile na praça com a banda Us Caras e Elas.
A noite ainda contará com transmissão em telão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, transformando a praça central em um grande ponto de encontro para torcedores e famílias.
As festividades seguem no dia 14 de junho com a corrida pedestre entre o distrito de Major Prado e Aracanguá, além da grande final da Copa Aracanguá de Futebol Amador, movimentando o esporte local.
Mas um dos momentos mais esperados será a volta do Aracanguá Rodeio Show 2026, que promete reunir grande público e trazer fortes emoções para a arena.
Abrindo a programação musical do rodeio, no dia 18 de junho, sobe ao palco a dupla Zé Henrique & Gabriel. Já no dia 19, será a vez de Humberto & Ronaldo agitarem o público com sucessos conhecidos nacionalmente.
Encerrando a maratona de shows, no dia 20 de junho, Netto & Henrique prometem levar muita sofrência, romantismo e modão sertanejo ao palco principal do evento.
As comemorações serão encerradas no dia 21 de junho com o tradicional leilão de gado promovido pela paróquia, evento que arrecada recursos para a continuidade das obras de ampliação da Igreja Matriz.
Segundo o diretor de Turismo, Cultura e Comunicação, Felipe Cordeiro, a programação vai muito além da comemoração do aniversário da cidade.
“Os 33 anos de Aracanguá representam a celebração da nossa história, da nossa fé e da identidade do nosso povo. Além disso, eventos como esses fortalecem o turismo, movimentam a economia e ajudam a divulgar o município para toda a região”, destacou.
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