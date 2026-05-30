O clima é de festa em Santo Antônio do Aracanguá. O Município de Interesse Turístico entra em contagem regressiva para celebrar seus 33 anos de emancipação político-administrativa com uma programação que promete unir tradição, emoção, cultura popular e grandes atrações musicais.

Durante várias semanas, moradores e visitantes poderão participar de uma verdadeira maratona de eventos que mistura fé, entretenimento, esporte, rodeio e gastronomia, consolidando o município como um dos principais polos festivos da região.

As comemorações também serão marcadas pelas tradicionais festividades em louvor ao padroeiro Santo Antônio, reunindo milhares de fiéis em celebrações religiosas, quermesses e eventos culturais na praça central da cidade.