27 de maio de 2026
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MAUS-TRATOS

Homem é preso após levar cachorro ferido ao CCZ em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Google
Veterinária constatou situação de maus-tratos e acionou a Guarda Municipal; cão permaneceu sob os cuidados do CCZ
Veterinária constatou situação de maus-tratos e acionou a Guarda Municipal; cão permaneceu sob os cuidados do CCZ

Um segurança de 61 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (27) por maus-tratos a animais em Araçatuba. Ele levou um cachorro sem raça definida ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para atendimento, mas as equipes constataram que o cão estava em situação degradante e acionaram a Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi ao local em busca de atendimento veterinário para o animal, que apresentava ferimentos pelo corpo e carrapatos. Durante os procedimentos, a veterinária do CCZ atestou a situação de maus-tratos e acionou apoio da GCM para registro da ocorrência.

Ainda segundo relatos, ao saber que seria detido, o suspeito ficou alterado e agressivo. Na chegada dos guardas, ele permaneceu em silêncio e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

Na delegacia, o segurança também não quis falar sobre os fatos. O delegado plantonista decidiu prendê-lo em flagrante. A audiência de custódia será realizada na manhã desta quinta-feira (28).

O cachorro permaneceu sob os cuidados do CCZ.

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