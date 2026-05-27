Um segurança de 61 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (27) por maus-tratos a animais em Araçatuba. Ele levou um cachorro sem raça definida ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para atendimento, mas as equipes constataram que o cão estava em situação degradante e acionaram a Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi ao local em busca de atendimento veterinário para o animal, que apresentava ferimentos pelo corpo e carrapatos. Durante os procedimentos, a veterinária do CCZ atestou a situação de maus-tratos e acionou apoio da GCM para registro da ocorrência.

Ainda segundo relatos, ao saber que seria detido, o suspeito ficou alterado e agressivo. Na chegada dos guardas, ele permaneceu em silêncio e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.