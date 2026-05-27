Uma briga envolvendo duas jovens chamou a atenção de clientes e funcionários do Praça Nova Shopping, no horário de almoço desta terça-feira (26), em Araçatuba. A confusão foi registrada por pessoas que estavam no local, ganhou repercussão nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da cidade.

As envolvidas foram identificadas como Mariana Morari, de 26 anos, e Laura Beatriz, de 24, auxiliar de cabeleireira. Segundo informações apuradas pela reportagem, o desentendimento entre as duas teria começado ainda em março, após trocas de provocações e ameaças pelo Instagram.

De acordo com relatos obtidos junto a Laura, Mariana teria afirmado, durante um desentendimento em março de 2026, que, caso encontrasse Laura na rua, iria agredi-la. A situação ganhou novos capítulos após discussões envolvendo comentários relacionados ao filho de Laura, que faleceu poucos dias após o nascimento.