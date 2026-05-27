Uma briga envolvendo duas jovens chamou a atenção de clientes e funcionários do Praça Nova Shopping, no horário de almoço desta terça-feira (26), em Araçatuba. A confusão foi registrada por pessoas que estavam no local, ganhou repercussão nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da cidade.
As envolvidas foram identificadas como Mariana Morari, de 26 anos, e Laura Beatriz, de 24, auxiliar de cabeleireira. Segundo informações apuradas pela reportagem, o desentendimento entre as duas teria começado ainda em março, após trocas de provocações e ameaças pelo Instagram.
De acordo com relatos obtidos junto a Laura, Mariana teria afirmado, durante um desentendimento em março de 2026, que, caso encontrasse Laura na rua, iria agredi-la. A situação ganhou novos capítulos após discussões envolvendo comentários relacionados ao filho de Laura, que faleceu poucos dias após o nascimento.
Laura afirmou que decidiu reagir após se sentir profundamente ofendida por publicações e deboches feitos sobre o momento delicado vivido por ela.
“Eu bati nela porque ela usou do meu momento vulnerável para debochar do meu filho, um anjo que nem está mais entre nós”, declarou a jovem.
Ainda segundo testemunhas, durante a confusão, um rapaz que acompanhava Mariana também teria se envolvido na briga, tentando conter Laura enquanto as agressões aconteciam. Nesse momento, uma amiga que estava com Laura teria empurrado o homem para que ele largasse a amiga.
Clientes que estavam na praça de alimentação se assustaram com a cena, e vídeos do tumulto começaram a circular quase imediatamente em grupos de mensagens e redes sociais.
Apesar da violência e da movimentação causada no shopping, a briga foi contida por pessoas que estavam próximas. Após o fim da discussão, cada uma das envolvidas deixou o local.
Até o momento, não há informações sobre registro oficial de boletim de ocorrência relacionado ao caso.
O episódio segue repercutindo nas redes sociais, principalmente pela motivação envolvendo ataques pessoais e a exposição de um tema sensível.
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