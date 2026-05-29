A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (28), um homem acusado de furtar uma bicicleta em Buritama. A ocorrência foi registrada na região do bairro Cohab V, após a vítima informar o desaparecimento do veículo deixado em frente a um comércio.

Segundo a corporação, equipes realizavam patrulhamento quando foram acionadas pela vítima, que relatou o furto ocorrido pouco antes na Rua Floriano Peixoto. Com auxílio de imagens de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar as características do suspeito e iniciaram buscas pela cidade.

O homem foi encontrado caminhando pelo bairro e, durante a abordagem, teria admitido a autoria do crime. Aos policiais, ele indicou o local onde havia escondido a bicicleta, que foi localizada e reconhecida pela vítima.