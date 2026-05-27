A Polícia Civil de Araçatuba identificou o homem encontrado morto na escadaria da Secretaria Estadual da Fazenda na manhã da última segunda-feira (25). A vítima tinha 54 anos e o caso é tratado como homicídio.

O homem foi identificado como Agnaldo Alexandre de Moraes. De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios da cidade, Rodolfo Carlos de Oliveira, ele morava em Araçatuba, mas a família é de Campinas, também no interior do estado.

Um inquérito de homicídio já foi aberto pela polícia, mas até agora não há pistas do suspeito de ter cometido o crime. O corpo de Moraes foi encontrado na manhã de segunda por um funcionário da limpeza do prédio, localizado na rua São Paulo, na Vila Mendonça.