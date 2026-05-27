27 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem encontrado morto em prédio de secretaria é identificado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/FR
Delegacia de Homicídios abriu investigação para apurar assassinato, mas nenhum suspeito ainda foi identificado
Delegacia de Homicídios abriu investigação para apurar assassinato, mas nenhum suspeito ainda foi identificado

A Polícia Civil de Araçatuba identificou o homem encontrado morto na escadaria da Secretaria Estadual da Fazenda na manhã da última segunda-feira (25). A vítima tinha 54 anos e o caso é tratado como homicídio.

O homem foi identificado como Agnaldo Alexandre de Moraes. De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios da cidade, Rodolfo Carlos de Oliveira, ele morava em Araçatuba, mas a família é de Campinas, também no interior do estado.

Um inquérito de homicídio já foi aberto pela polícia, mas até agora não há pistas do suspeito de ter cometido o crime. O corpo de Moraes foi encontrado na manhã de segunda por um funcionário da limpeza do prédio, localizado na rua São Paulo, na Vila Mendonça.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e a morte foi constatada ainda no local. Ainda segundo relatos, a vítima apresentava diversos ferimentos na face, além de sinais de esganadura. A morte foi atestada como pós-traumática.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e passou por exames necroscópico e toxicológico. Até então, o homem não havia sido identificado, mas familiares fizeram o reconhecimento horas depois. O caso segue em investigação.

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