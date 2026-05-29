A Prefeitura de Birigui, em parceria com o Tiro de Guerra, promove neste sábado, 30 de maio, um grande mutirão da Campanha do Agasalho 2026. A mobilização acontece das 8h às 17h e contará com equipes de atiradores e voluntários que irão passar de casa em casa para arrecadar roupas e cobertores.
Com o tema “Doar é um ato de Amor”, a campanha busca fortalecer a solidariedade entre os moradores e ampliar o número de doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
Segundo a organização, os itens de maior necessidade neste ano são cobertores e roupas infantis. No entanto, peças de vestuário em bom estado de conservação também poderão ser entregues às equipes que participarão da ação.
A orientação é para que os moradores deixem as doações separadas antecipadamente, facilitando o trabalho de coleta e agilizando o atendimento nos bairros contemplados pelo mutirão.
Confira os bairros que receberão as equipes de arrecadação:
Res. Colinas Parque
Res. Alto do Colinas
Colinas Parque Res. II
Res. Esplanada das Colinas
Res. Colina Verde
Res. Eurico Caetano
Res. Veneza
Parque das Árvores
Res. Jardim do Trevo
Jardim Jussara Maria
Vila Isabel Marin
Vila Staff
Vila Saudades
Jardim Morumbi
Jardim Estoril
Jardim Bela Vista
Jardim Nova Era
Jardim Santa Isabel
Jardim Pérola
Vila Cortelazzi
Novo Parque São Vicente
Jardim Marister
Novo Jardim Toselar
Jardim da Fonte
Jardim Toselar
Jardim Tangara
Jardim Europa
Res. Alvorada
Jardim Arco Iris
Jardim Guaporé
Jardim Primavera
Res. Edilsinho Capuano
Res. Manoela
Parque São Vicente
Vila Germano
Vila Angélica
Vila Guarujá
Jardim Boleli
Bosque da Saúde
Jardim São Cristóvão
Perdizes Res. Parque
Village DiFiori
Res. São Francisco
Jardim Sumaré
Bosque da Saúde II
Jardim Nova Brasília
Novo Jardim Stábile
Jardim Vale do Sol
Parque Res. Laluce
Res. Pedro Marin Berbel
Jardim Monte Carlo
Res. Laluce II
Conjunto Habitacional Maria Gaba Stábile
Res. Vale do Bosque
Jardim Stábile
Jardim N. S. de Fátima
Vila Gardenal
Vila Giampietro
Jardim Planalto
Jandaia Res. Parque
Res. das Aroeiras
Jardim Pinheiros
Jardim Icaray
Patrimônio Santo Antônio
Jardim Tropical
Vila Roberto
Parque Res. Pinheiros
Res. Braguim
Vila Guanabara
Vila Xavier
Vila Maria
Jardim São Conrado
Jandaia II Res. Parque
Res. Ilha da Madeira
Vila Silvares
Patrimônio Silvares
Jardim Portão Azul
Parque das Paineiras
Res. Ibiza
Res. Alamo Ville
Jardim Popi
Jardim Ipanema
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.