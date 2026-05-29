A Prefeitura de Birigui, em parceria com o Tiro de Guerra, promove neste sábado, 30 de maio, um grande mutirão da Campanha do Agasalho 2026. A mobilização acontece das 8h às 17h e contará com equipes de atiradores e voluntários que irão passar de casa em casa para arrecadar roupas e cobertores.

Com o tema “Doar é um ato de Amor”, a campanha busca fortalecer a solidariedade entre os moradores e ampliar o número de doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Segundo a organização, os itens de maior necessidade neste ano são cobertores e roupas infantis. No entanto, peças de vestuário em bom estado de conservação também poderão ser entregues às equipes que participarão da ação.