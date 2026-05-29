29 de maio de 2026
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MONTE APRAZÍVEL

Filho é preso após ataque a facadas contra o próprio pai

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Discussão familiar terminou em violência durante a madrugada em Monte Aprazível; vítima precisou ser transferida para hospital de Rio Preto.
Discussão familiar terminou em violência durante a madrugada em Monte Aprazível; vítima precisou ser transferida para hospital de Rio Preto.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (28), em Monte Aprazível, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, após ser acusado de tentar matar o próprio pai durante uma discussão familiar.

De acordo com as informações registradas pela polícia, o desentendimento entre os dois evoluiu para agressão física. Durante a ocorrência, o suspeito teria utilizado uma faca para atacar a vítima, causando ferimentos considerados graves.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local, onde localizaram o investigado. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

O pai recebeu atendimento inicial ainda no município e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para uma unidade hospitalar especializada em São José do Rio Preto para continuidade do tratamento.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades competentes.

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