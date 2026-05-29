Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (28), em Monte Aprazível, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, após ser acusado de tentar matar o próprio pai durante uma discussão familiar.

De acordo com as informações registradas pela polícia, o desentendimento entre os dois evoluiu para agressão física. Durante a ocorrência, o suspeito teria utilizado uma faca para atacar a vítima, causando ferimentos considerados graves.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local, onde localizaram o investigado. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.