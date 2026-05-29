A Câmara Municipal de Andradina viveu uma tarde marcada por debates importantes, pautas polêmicas e homenagens históricas durante a 17ª Sessão Ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. Além da aprovação de projetos considerados relevantes para o município, o Legislativo abriu oficialmente a exposição “Memórias da II Guerra Mundial”, atraindo atenção do público presente.
A mostra histórica, organizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Escola do Parlamento, reúne peças originais da Segunda Guerra Mundial pertencentes ao acervo do ex-combatente andradinense Euphosino Almeida, reconhecido como um dos heróis locais que atuaram na campanha da Itália durante o conflito mundial. A exposição ficará aberta para visitação pública até junho.
O presidente da Câmara, Guilherme Pugliese, destacou a importância de aproximar a população tanto da história quanto das atividades legislativas.
Segundo ele, iniciativas culturais dentro do Parlamento fortalecem a participação popular e ampliam o interesse da comunidade pelos trabalhos da Casa.
Fim do voto secreto e Parlamento Jovem
Entre os projetos aprovados pelos vereadores está a proposta que extingue as votações sigilosas na Câmara Municipal, medida que promete ampliar a transparência nas decisões do Legislativo.
Outro destaque foi a criação do Parlamento Jovem, programa voltado à participação de estudantes nas atividades legislativas e à formação política de jovens do município.
Os parlamentares também aprovaram a criação de cargos administrativos, incluindo a função de controlador interno, além do projeto que autoriza a instalação de decks urbanos temporários em espaços públicos e a regulamentação de marquises na cidade.
Fechando a pauta, a Câmara autorizou ainda a abertura de crédito adicional de R$ 800 mil para investimentos da administração municipal.
Cobranças e pedidos
A sessão também foi marcada por diversos pronunciamentos dos vereadores na tribuna.
Allan Marcelino (PL) cobrou melhorias na iluminação pública entre as avenidas Bandeirantes e Barão do Rio Branco, além de pedir ampliação da Casa de Apoio ao Morador de Rua e melhorias no Ecoponto.
Silas Carlos de Oliveira (PDT) sugeriu um convênio entre a Prefeitura e farmácias particulares para garantir medicamentos à população quando houver falta na rede pública.
Rodarte dos Anjos (Rede) comentou sobre a chegada da energia elétrica ao acampamento Pérola Negra e defendeu a realização de rodeio nos festejos da cidade.
Professor Luzimar (PSB) solicitou instalação de quebra-molas na Avenida Bandeirantes e cobrou explicações sobre possíveis atrasos no pagamento de diárias para pacientes em tratamento fora do município.
Já o Professor Klebinho (MDB) destacou a inauguração do Centro Dia para idosos e das salas sensoriais voltadas a crianças com TEA.
A vereadora Eloá Pessoa (PL) pediu contratação de médico cirurgião para a Santa Casa, afirmando que dezenas de crianças aguardam atendimento na fila de espera.
Elaine Vogel (PSD) falou sobre o Dia da Adoção e comentou a compra de legumes realizada pela administração municipal. Em seguida, João Máximo (Podemos) afirmou ter buscado informações sobre os contratos de legumes e semáforos para esclarecer dúvidas da população.
Hugo Zamboni (MDB) cobrou ações para atendimento de pessoas em situação de rua e pediu reforço na limpeza da praça do Centro Cultural.
O presidente Guilherme Pugliese também utilizou a tribuna para reforçar a importância da Exposição da II Guerra Mundial e anunciar oficialmente o lançamento do Parlamento Jovem.
Leila Rodrigues (PSDB) pediu maior participação de entidades ligadas ao agronegócio no fortalecimento da agricultura familiar e na organização da Expoagro.
Encerrando os pronunciamentos, André Lopes (PL) alertou sobre a importância da vacinação contra a gripe e pediu maior adesão da população à campanha.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.