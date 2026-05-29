A Câmara Municipal de Andradina viveu uma tarde marcada por debates importantes, pautas polêmicas e homenagens históricas durante a 17ª Sessão Ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. Além da aprovação de projetos considerados relevantes para o município, o Legislativo abriu oficialmente a exposição “Memórias da II Guerra Mundial”, atraindo atenção do público presente.

A mostra histórica, organizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Escola do Parlamento, reúne peças originais da Segunda Guerra Mundial pertencentes ao acervo do ex-combatente andradinense Euphosino Almeida, reconhecido como um dos heróis locais que atuaram na campanha da Itália durante o conflito mundial. A exposição ficará aberta para visitação pública até junho.

O presidente da Câmara, Guilherme Pugliese, destacou a importância de aproximar a população tanto da história quanto das atividades legislativas.