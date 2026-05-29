A Câmara Municipal de Penápolis aprovou durante a sessão realizada na última segunda-feira (25) um projeto de grande impacto para a infraestrutura urbana da cidade. Em votação em regime de urgência, os vereadores autorizaram a abertura de suplementação orçamentária superior a R$ 17,4 milhões destinada a obras de recapeamento asfáltico.
Do montante aprovado, cerca de R$ 9,4 milhões serão bancados com recursos próprios do município, enquanto outros R$ 8 milhões virão por meio de convênio firmado com o Governo do Estado.
Segundo o vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, o “Dr. Rodolfo” (PSD), o investimento deverá beneficiar mais de 350 ruas e avenidas espalhadas pela cidade. O parlamentar destacou ainda que as obras utilizarão asfalto do tipo quente, considerado mais resistente e durável, o que deve garantir maior qualidade ao serviço executado.
Apesar da aprovação, o projeto também gerou críticas durante a sessão. O vereador Francisco José Mendes, o “Tiquinho” (MDB), questionou a tramitação em caráter de urgência e alertou para a necessidade de fiscalização rígida nas futuras obras.
O parlamentar relembrou casos anteriores de recapeamento que apresentaram falhas e problemas estruturais pouco tempo após a execução. Para ele, o município precisa acompanhar de perto cada etapa dos serviços para evitar desperdício de dinheiro público e garantir que a população receba obras de qualidade.
Cultura
Além da pauta sobre infraestrutura, a sessão também teve discussão voltada à área cultural. O vereador Paulinho do Esporte (União) protocolou requerimento pedindo esclarecimentos sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
O documento solicita informações detalhadas sobre a composição atual do conselho, frequência das reuniões, atribuições desempenhadas, projetos já analisados e mecanismos de participação popular.
Segundo o parlamentar, a valorização da cultura é essencial para fortalecer a identidade do município e promover inclusão social. Paulinho afirmou que é fundamental garantir transparência e efetividade na atuação do conselho.
“É indispensável assegurar que o Conselho esteja cumprindo adequadamente suas atribuições”, destacou o vereador.
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