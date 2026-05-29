A cidade de Penápolis está prestes a entrar em uma nova era da comunicação pública. A Câmara Municipal avança na implantação de um canal de TV digital aberta, projeto que promete ampliar o acesso da população às informações do Legislativo e trazer novos canais gratuitos para os moradores.
A iniciativa faz parte do Programa Brasil Digital, criado pelo Ministério das Comunicações por meio da Portaria nº 13.345, de maio de 2024. As obras da estação transmissora já estão em estágio avançado em um terreno localizado ao lado da sede da Câmara, onde estão sendo instalados torre, abrigo técnico e demais equipamentos necessários para o funcionamento da transmissão.
Com a novidade, Penápolis deverá passar a contar com oito canais de TV digital aberta. A grade incluirá conteúdos da Rede Legislativa, como TV Câmara Federal, TV Assembleia Legislativa, TV Senado e o futuro canal da própria Câmara Municipal. Além disso, a Rede Nacional de Comunicação Pública também disponibilizará os canais TV Brasil, Canal Gov, Educação e Saúde.
A adesão ao programa foi oficializada pelo presidente da Câmara, Carlos Alberto Feltrin (MDB), com apoio dos vereadores da Casa. Segundo ele, a chegada do canal aberto representa um importante avanço na transparência pública e aproxima ainda mais o Legislativo da população.
Grande parte da estrutura está sendo viabilizada com recursos do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), responsável pelo custeio de equipamentos como transmissores, antenas e sistemas técnicos de operação.
Atualmente, o Programa Brasil Digital já contempla centenas de municípios em todo o país, fortalecendo a expansão da comunicação pública e garantindo sinal gratuito de TV digital para diversas regiões brasileiras.
Com a implantação da estrutura, a Câmara de Penápolis poderá transmitir sessões, reuniões, audiências públicas, eventos oficiais e conteúdos institucionais diretamente para os lares da população. A expectativa é de que a inauguração oficial da rede transmissora aconteça até o fim de junho.
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