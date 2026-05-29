A cidade de Penápolis está prestes a entrar em uma nova era da comunicação pública. A Câmara Municipal avança na implantação de um canal de TV digital aberta, projeto que promete ampliar o acesso da população às informações do Legislativo e trazer novos canais gratuitos para os moradores.

A iniciativa faz parte do Programa Brasil Digital, criado pelo Ministério das Comunicações por meio da Portaria nº 13.345, de maio de 2024. As obras da estação transmissora já estão em estágio avançado em um terreno localizado ao lado da sede da Câmara, onde estão sendo instalados torre, abrigo técnico e demais equipamentos necessários para o funcionamento da transmissão.

Com a novidade, Penápolis deverá passar a contar com oito canais de TV digital aberta. A grade incluirá conteúdos da Rede Legislativa, como TV Câmara Federal, TV Assembleia Legislativa, TV Senado e o futuro canal da própria Câmara Municipal. Além disso, a Rede Nacional de Comunicação Pública também disponibilizará os canais TV Brasil, Canal Gov, Educação e Saúde.