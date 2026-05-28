Brejo Alegre realiza nesta sexta-feira, 30 de maio, mais uma edição da Quermesse do Bem 2026. O evento começa às 19h30, na praça central da cidade, com entrada gratuita.
A principal atração será o show da dupla Day & Lara. A programação também terá feira, praça de alimentação, Bar do Social e venda de frango desossado.
A apresentação da festa ficará sob comando do jornalista Guilherme Renan. O prefeito interino Edson Takao Sakuma convidou a população para participar do evento.
“Preparamos tudo com muito carinho para receber nossa população e também os visitantes da região. Será uma noite especial, de alegria, união e valorização da nossa comunidade. Convido todas as famílias para participarem conosco da Quermesse do Bem 2026”, afirmou.
A organização orienta que o público não leve cooler nem garrafas de vidro. Também será proibida a permanência de ambulantes no espaço do evento.
A Quermesse do Bem 2026 é realizada pela Prefeitura de Brejo Alegre, com apoio da Câmara Municipal.
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