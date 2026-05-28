Brejo Alegre realiza nesta sexta-feira, 30 de maio, mais uma edição da Quermesse do Bem 2026. O evento começa às 19h30, na praça central da cidade, com entrada gratuita.

A principal atração será o show da dupla Day & Lara. A programação também terá feira, praça de alimentação, Bar do Social e venda de frango desossado.

A apresentação da festa ficará sob comando do jornalista Guilherme Renan. O prefeito interino Edson Takao Sakuma convidou a população para participar do evento.