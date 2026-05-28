28 de maio de 2026
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CONTRABANDO

Homem é preso com remédios para emagrecer na SP-425

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Medicamentos sem autorização legal foram apreendidos durante operação na rodovia Assis Chateaubriand
Medicamentos sem autorização legal foram apreendidos durante operação na rodovia Assis Chateaubriand

Uma operação conjunta entre equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) terminou com a prisão de um homem suspeito de contrabando na tarde desta quarta-feira (27), em Clementina.

A abordagem aconteceu durante a Operação Impacto/Divisa, no quilômetro 327 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Os policiais interceptaram um Jeep Renegade e, durante a fiscalização, encontraram uma mala contendo dezenas de medicamentos utilizados para emagrecimento.

Segundo a polícia, foram apreendidas 82 ampolas, sendo 60 de TG e outras 22 de Tirzec 15. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 50 mil.

O suspeito, de 37 anos e morador do estado do Ceará, possui antecedentes criminais e foi preso em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde os medicamentos permaneceram apreendidos e o investigado ficou à disposição da Justiça.

A ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e ao transporte irregular de produtos sem autorização legal no interior paulista.

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