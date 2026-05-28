Uma operação conjunta entre equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) terminou com a prisão de um homem suspeito de contrabando na tarde desta quarta-feira (27), em Clementina.
A abordagem aconteceu durante a Operação Impacto/Divisa, no quilômetro 327 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Os policiais interceptaram um Jeep Renegade e, durante a fiscalização, encontraram uma mala contendo dezenas de medicamentos utilizados para emagrecimento.
Segundo a polícia, foram apreendidas 82 ampolas, sendo 60 de TG e outras 22 de Tirzec 15. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 50 mil.
O suspeito, de 37 anos e morador do estado do Ceará, possui antecedentes criminais e foi preso em flagrante.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde os medicamentos permaneceram apreendidos e o investigado ficou à disposição da Justiça.
A ação faz parte das operações de combate ao crime organizado e ao transporte irregular de produtos sem autorização legal no interior paulista.
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