Uma operação conjunta entre equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) terminou com a prisão de um homem suspeito de contrabando na tarde desta quarta-feira (27), em Clementina.

A abordagem aconteceu durante a Operação Impacto/Divisa, no quilômetro 327 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Os policiais interceptaram um Jeep Renegade e, durante a fiscalização, encontraram uma mala contendo dezenas de medicamentos utilizados para emagrecimento.

Segundo a polícia, foram apreendidas 82 ampolas, sendo 60 de TG e outras 22 de Tirzec 15. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 50 mil.