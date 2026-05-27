A Prefeitura de Braúna publicou dois editais de seleção pública para formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 4,6 mil, além de cartão-alimentação de R$ 1.400.
Os processos seletivos preveem contratações temporárias e também admissões pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme o cargo ofertado.
Entre as funções disponíveis estão Assistente Social, com remuneração de R$ 4.612,66, Professor de Educação Básica I e II nas áreas de Artes e Educação Física, todos com vencimentos de R$ 3.948,64, além de Visitador Sanitário, com salário de R$ 2.128,94.
Outro edital divulgado pela administração municipal prevê cadastro reserva para o cargo de Guarda Municipal. A função exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 2.838,58, acrescido de adicional de periculosidade de 30%, para jornada semanal de 40 horas.
Os dois editais também garantem auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 1.400 aos futuros contratados.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 26 de maio e 21 de junho de 2026, por meio do site da banca organizadora Consesp. As taxas variam entre R$ 60 e R$ 70, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 5 de julho. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos. Para os cargos da área da educação, também haverá etapa de avaliação de títulos, com pontuação adicional para especialização, mestrado e doutorado.
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