A Prefeitura de Braúna publicou dois editais de seleção pública para formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 4,6 mil, além de cartão-alimentação de R$ 1.400.

Os processos seletivos preveem contratações temporárias e também admissões pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme o cargo ofertado.

Entre as funções disponíveis estão Assistente Social, com remuneração de R$ 4.612,66, Professor de Educação Básica I e II nas áreas de Artes e Educação Física, todos com vencimentos de R$ 3.948,64, além de Visitador Sanitário, com salário de R$ 2.128,94.