Morreu nesta terça-feira (27), aos 98 anos, o ex-vereador, empresário e ex-prefeito interino de Birigui Salvador Giampietro, uma das figuras mais conhecidas da política local. As causas da morte não foram divulgadas pela família.
Viúvo de Itamar da Silva Giampietro, Salvador deixa os filhos Saulo, Sandro, Silvana e Sérgio, além de noras, genro, netos e uma bisneta. Familiares e amigos destacaram em suas redes sociais o legado de trabalho, dedicação à família e contribuição à sociedade biriguiense construído ao longo de décadas.
Na vida pública, Salvador Giampietro teve trajetória marcante na Câmara Municipal de Birigui, onde exerceu cinco mandatos como vereador nos períodos de 1964 a 1968, 1969 a 1972, 1973 a 1976, 1977 a 1982 e 1989 a 1992. Em duas oportunidades, presidiu o Legislativo municipal.
Segundo informações da Prefeitura de Birigui, Salvador também assumiu interinamente o comando do Executivo municipal entre os dias 29 de outubro e 27 de dezembro de 1990, durante licença do então prefeito Pedro Marin Berbel, o Pedrão.
Na época, o vice-prefeito Roque Barbieri havia sido eleito deputado estadual e, como presidente da Câmara, Salvador assumiu a prefeitura temporariamente. O reconhecimento pelo período à frente do município fez com que sua fotografia integrasse a galeria oficial de ex-prefeitos do Centro Administrativo da Prefeitura de Birigui.
Além da carreira política, também se destacou como empresário, sendo proprietário da Imobiliária Bilar.
O velório é realizado nesta quinta-feira (28), na Capela Bom Pastor, Sala Suíte 1. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, em Birigui.
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