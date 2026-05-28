Morreu nesta terça-feira (27), aos 98 anos, o ex-vereador, empresário e ex-prefeito interino de Birigui Salvador Giampietro, uma das figuras mais conhecidas da política local. As causas da morte não foram divulgadas pela família.

Viúvo de Itamar da Silva Giampietro, Salvador deixa os filhos Saulo, Sandro, Silvana e Sérgio, além de noras, genro, netos e uma bisneta. Familiares e amigos destacaram em suas redes sociais o legado de trabalho, dedicação à família e contribuição à sociedade biriguiense construído ao longo de décadas.

Na vida pública, Salvador Giampietro teve trajetória marcante na Câmara Municipal de Birigui, onde exerceu cinco mandatos como vereador nos períodos de 1964 a 1968, 1969 a 1972, 1973 a 1976, 1977 a 1982 e 1989 a 1992. Em duas oportunidades, presidiu o Legislativo municipal.